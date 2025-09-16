AUZEF güz ders seçimi başladı mı ne zaman yapılacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav takvimi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için sınavsız ikinci üniversite kayıt kılavuzunu yayımladı.

Kılavuzda ders seçimi tarihleri ve güz-bahar dönemi sınav takvimi de duyuruldu.

AUZEF DERS SEÇİMİ NE ZAMAN?

Ders Seçimleri 22 ile 29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ders Ekleme Silme işlemleri ise 30 Eylül ile 05 Ekim 2025 arasında yapılacak.

Öte yandan Üstten Ders Alma Tarihleri ise 30 Eylül - 05 Ekim 2025.

AUZEF GÜZ DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi sınav takvimi ise şöyle:

Ara Sınav (Vize): 08 - 09 Kasım 2025

Bitirme Sınavı (Final): 27 - 28 Aralık 2025

Bütünleme Sınavı: 31 Ocak - 01 Şubat 2026