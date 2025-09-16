Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

AUZEF güz ders seçimi başladı mı ne zaman yapılacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav takvimi

Yeni eğitim öğretim yılına sayılı günler kala İstanbul Üniversitesi AUZEF ders seçimlerinin ne zaman yapılacağı ve güz dönemi sınav takvimi merak konusu oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
AUZEF güz ders seçimi başladı mı ne zaman yapılacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav takvimi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 18:12
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 18:12

Açık ve Fakültesi () 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için sınavsız ikinci üniversite kayıt kılavuzunu yayımladı.

Kılavuzda ders seçimi tarihleri ve güz-bahar dönemi de duyuruldu.

AUZEF güz ders seçimi başladı mı ne zaman yapılacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav takvimi

AUZEF DERS SEÇİMİ NE ZAMAN?

Ders Seçimleri 22 ile 29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ders Ekleme Silme işlemleri ise 30 Eylül ile 05 Ekim 2025 arasında yapılacak.

Öte yandan Üstten Ders Alma Tarihleri ise 30 Eylül - 05 Ekim 2025.

AUZEF güz ders seçimi başladı mı ne zaman yapılacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav takvimi

AUZEF GÜZ DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi sınav takvimi ise şöyle:

Ara Sınav (Vize): 08 - 09 Kasım 2025

Bitirme Sınavı (Final): 27 - 28 Aralık 2025

Bütünleme Sınavı: 31 Ocak - 01 Şubat 2026

ETİKETLER
#istanbul üniversitesi
#açık öğretim
#auzef
#sınav takvimi
#uzaktan eğitim
#Sınavsız Kayıt
#Ders Seçimi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.