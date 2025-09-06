Menü Kapat
27°
Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final eşleşmeleri! 2025 EuroBasket eşleşme ağacı şekillendi

Avrupa Basketbol Şampiyonası eşleşmeleri belli oldu. 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda (EuroBasket 2025) son 16 turu heyecanı başladı. A Milli Basketbol Takımı, İsveç ile oynayacağı karşılaşmada çeyrek finale yükselmek için parkede olacak. İşte EuroBasket çeyrek final muhtemel eşleşmeleri…

Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final eşleşmeleri! 2025 EuroBasket eşleşme ağacı şekillendi
A Milli Takımı, EuroBasket 2025 son 16 turunda ile karşı karşıya gelecek. Arena Riga’da oynanacak mücadele Cumartesi günü saat 12.00’de başlayacak.

EUROBASKET EŞLEŞMELER 2025

, grup aşamasında Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya ile aynı grupta mücadele etti. Ay-yıldızlı ekip, çıktığı beş maçı da kazanarak son 16 turuna namağlup lider olarak yükseldi. Ergin Ataman’ın başantrenörlüğünü yaptığı , İsveç karşısında çeyrek final bileti arayacak.

Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final eşleşmeleri! 2025 EuroBasket eşleşme ağacı şekillendi

İsveç ise Almanya, Litvanya, Finlandiya, Karadağ ve Büyük Britanya’nın bulunduğu grupta sadece bir galibiyet alabildi. Grubu dördüncü sırada tamamlayan İsveç, bu performansıyla son 16 turuna adını yazdırmayı başardı. Türkiye-İsveç karşılaşması, çeyrek final eşleşmeleri açısından kritik bir mücadele olacak.

Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final eşleşmeleri! 2025 EuroBasket eşleşme ağacı şekillendi

EUROBASKET ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Son 16 turunda oynanacak maçlara göre çeyrek final eşleşmeleri belirlendi. Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar arasında saat 15.15’te Almanya-Portekiz, 18.30’da Litvanya-Letonya ve 21.45’te Sırbistan-Finlandiya mücadeleleri yer alacak. Bu karşılaşmaların ardından çeyrek finalde eşleşecek takımlar netleşecek.

Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final eşleşmeleri! 2025 EuroBasket eşleşme ağacı şekillendi

Çeyrek finalde Sırbistan-Finlandiya eşleşmesinin galibi Fransa-Gürcistan galibi ile karşılaşacak. Almanya-Portekiz eşleşmesinin galibi ise İtalya-Slovenya galibiyle oynayacak. Türkiye-İsveç eşleşmesinin kazananı, Polonya-Bosna Hersek karşılaşmasında tur atlayan takımla karşılaşacak. Litvanya-Letonya eşleşmesinin kazananı ise Yunanistan-İsrail eşleşmesinden çıkacak ekiple kozlarını paylaşacak.

Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final eşleşmeleri! 2025 EuroBasket eşleşme ağacı şekillendi

TÜRKİYE'NİN ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNAL MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Türkiye, son 16 turunda İsveç karşısında üstünlük sağlaması halinde çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Polonya ve Bosna Hersek arasındaki maçtan çıkacak galip, Türkiye’nin çeyrek finaldeki rakibini belirleyecek.

Türkiye yarı finale kalırsa Litvanya-Letonya eşlemesi galibiyle Yunanistan-İsrail eşleşmesi galibinin oynayacağı çeyrek final maçında galibiyle oynayacak.

