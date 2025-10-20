Avrupa'da saatler ne zaman geri alınacak? Avrupa kış saati uygulaması

Ülkemizde 2016 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararıyla yaz ve kış saati uygulamasına son verilmişti. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün ülke genelinde yaz saati uygulaması kalıcı hale getirilmişti. Avrupa ve ABD'de ise yaz, kış saati uygulamaları devam ediyor. Vatandaşlar tarafından Avrupa'da saatlerin ne zaman geri alınacağı ise araştırılmaya başlandı.

AVRUPA'DA SAATLER NE ZAMAN GERİ ALINACAK?

Avrupa'da 2025 Mart ayından beri hala yaz saati uygulaması kullanılıyor. Avrupa'da yaz saati uygulaması 2025 Ekim ayının son pazar günü sona erecek. Bu kapsamda 26 Ekim 2025 tarihinde Avrupa'da saatler 1 saat geri alınacak. Bütün Avrupa ülkeleri bu saat değişikliğini gerçekleştirecek.

Türkiye'nin yanı sıra yaz saati uygulaması Avrupa'da İzlanda, Belarus ve Rusya tarafından da uygulanmıyor.

ABD'DE SAATLER NE ZAMAN GERİ ALINACAK?

ABD'de 9 Mart 2025 tarihinde başlayan yaz saati uygulaması 2 Kasım 2025 tarihinde sona erecek. Bu kapsamda saatler 1 saat geri alınacak.

YAZ, KIŞ SAATİ UYGULANMAYAN ÜLKELER HANGİLERİ?

Dünya genelinde birçok ülkede yaz, kış saati uygulaması uygulanmıyor. Bu ülkeler arasında Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Nepal, Japonya, İran, Irak, Gürcistan, Kazakistan, Azerbaycan, Hindistan, Moğolistan, Çin, Güney Kore, Filipinler, Tayvan, Pakistan, Türkmenistan, Rusya, Güney Afrika Cumhuriyet, Brezilya, Arjantin, Peru, Kolombiya, Uruguay, Ekvador, Tunus, Cezayir ve Maldivler gibi ülkeler yer alıyor.