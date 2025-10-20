Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Kiraya çıkmanın bedeli dudak uçuklattı! Bankadan kredi çeken bile var: Gram altınla depozito istiyorlar

Kira fiyatlarındaki artış vatandaşın belini bükerken, bir de üstüne ev sahiplerinin fahiş talepleri ve teminat şartları bindi. 2 depozito, 1 peşin kira ve emlakçı komisyonu ile birlikte yeni bir kiralık evin maliyeti 200 bin lirayı bulurken, bankalar da ‘kira kredisi’ altında finansman paketleri sunmaya başladı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
20.10.2025
saat ikonu 08:28
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
saat ikonu 08:31

Son dönemlerde artan vatandaşları oldukça zorluyor. Özellikle yeni bir eve taşınmak isteyenlerin belini büken fiyatlara bir de ev sahiplerinin fahiş istekleri eklendi. Kira, depozito, emlakçı komisyonu derken vatandaşlar bulunduğu evden kımıldamaya korkar oldu. İki depozito, bir kira bedeli ve emlakçı komisyonu derken, yeni bir eve çıkmanın maliyeti ortalama 200 bin lirayı buluyor.

Kiraya çıkmanın bedeli dudak uçuklattı! Bankadan kredi çeken bile var: Gram altınla depozito istiyorlar

"BAZILARI ÜÇ DEPOZİTO İSTİYOR"

Türkiye Gazetesi'ne konuşan temsilcisi Mehmet Korkmaz, “Son iki yılda kiralık daire bulmak büyük sıkıntı hâline geldi. Talep çok, arz az olunca ev sahipleri kendi lehine şartlar koyuyor. Bazıları üç depozito istiyor, bazıları da altı aylık peşin ödeme talep ediyor. Emlakçılar olarak biz bile artık ara bulucu gibi çalışıyoruz. Çünkü taraflar arasında güven sorunu var” dedi.

Kiraya çıkmanın bedeli dudak uçuklattı! Bankadan kredi çeken bile var: Gram altınla depozito istiyorlar

EV SAHİPLERİNİN İSTEKLERİ BİTMİYOR

Bazı ev sahipleri sadece yüksek kira değil, aynı zamanda sıra dışı güvence yöntemleri talep ediyor. Kimi kirayı döviz üzerinden istiyor, kimi gram altın karşılığında depozito alıyor. Hatta son dönemde adli sicil kaydı, kefil, tahliye taahhütnamesi gibi belgeler olmadan kiralama yapmayan ev sahipleri bile var. Beşiktaş’ta evini kiraya vermek isteyen Ayşe Erdem, bu durumun sebebini şu sözlerle açıklıyor: “Ben kötü niyetli kiracıyla uğraşmak istemiyorum. Geçmişte ödemesini aksatan, evi harap eden kiracılar yüzünden mağdur oldum. Şimdi daha dikkatli davranıyorum.”

Kiraya çıkmanın bedeli dudak uçuklattı! Bankadan kredi çeken bile var: Gram altınla depozito istiyorlar

Yüksek maliyetler, kiracıları banka kapılarına yönlendiriyor. Son dönemde birçok banka “kira kredisi” veya “taşınma kredisi” adı altında ürünler sunmaya başladı. Ortalama 20 bin ile 200 bin lira arasında değişen bu krediler, kısa vadeli bir nefes olsa da uzun vadede hane bütçesini daha da zorluyor.

"EVE ÇIKMAK İÇİN MECBUREN BANKADAN KREDİ ÇEKTİM"

Yeni bir ev arayışında olan Serkan Yıldız, yaşadığı zorlukları şöyle anlatıyor: “Beğendiğimiz bir evi kiralamak için önce üç farklı belge istediler; kefil, maaş bordrosu ve tahliye taahhütnamesi. Ayrıca iki depozito ve bir kira peşin ödememiz gerekti. Toplamda neredeyse 180 bin lira tutuyor. Mecburen bankadan kredi çektim.”

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın dolu çanta bulan temizlik görevlisi bakın ne yaptı! Ödül olarak öyle bir şey verdiler ki
Hükümet düğmeye bastı! GSS borçlarına af geliyor: 3,1 milyarlık borç silinecek
Altın yine yükselişe geçti! Gram altın fiyatları uçtu: İşte 20 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları
ETİKETLER
#Emlak
#ev sahibi
#kiracı
#kira fiyatları
#Kira Kredisi
#Taşınma Kredisi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.