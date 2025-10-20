Kiraya çıkmanın bedeli dudak uçuklattı! Bankadan kredi çeken bile var: Gram altınla depozito istiyorlar

Son dönemlerde artan kira fiyatları vatandaşları oldukça zorluyor. Özellikle yeni bir eve taşınmak isteyenlerin belini büken fiyatlara bir de ev sahiplerinin fahiş istekleri eklendi. Kira, depozito, emlakçı komisyonu derken vatandaşlar bulunduğu evden kımıldamaya korkar oldu. İki depozito, bir kira bedeli ve emlakçı komisyonu derken, yeni bir eve çıkmanın maliyeti ortalama 200 bin lirayı buluyor.

"BAZILARI ÜÇ DEPOZİTO İSTİYOR"

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Emlak temsilcisi Mehmet Korkmaz, “Son iki yılda kiralık daire bulmak büyük sıkıntı hâline geldi. Talep çok, arz az olunca ev sahipleri kendi lehine şartlar koyuyor. Bazıları üç depozito istiyor, bazıları da altı aylık peşin ödeme talep ediyor. Emlakçılar olarak biz bile artık ara bulucu gibi çalışıyoruz. Çünkü taraflar arasında güven sorunu var” dedi.

EV SAHİPLERİNİN İSTEKLERİ BİTMİYOR

Bazı ev sahipleri sadece yüksek kira değil, aynı zamanda sıra dışı güvence yöntemleri talep ediyor. Kimi kirayı döviz üzerinden istiyor, kimi gram altın karşılığında depozito alıyor. Hatta son dönemde adli sicil kaydı, kefil, tahliye taahhütnamesi gibi belgeler olmadan kiralama yapmayan ev sahipleri bile var. Beşiktaş’ta evini kiraya vermek isteyen Ayşe Erdem, bu durumun sebebini şu sözlerle açıklıyor: “Ben kötü niyetli kiracıyla uğraşmak istemiyorum. Geçmişte ödemesini aksatan, evi harap eden kiracılar yüzünden mağdur oldum. Şimdi daha dikkatli davranıyorum.”

Yüksek maliyetler, kiracıları banka kapılarına yönlendiriyor. Son dönemde birçok banka “kira kredisi” veya “taşınma kredisi” adı altında ürünler sunmaya başladı. Ortalama 20 bin ile 200 bin lira arasında değişen bu krediler, kısa vadeli bir nefes olsa da uzun vadede hane bütçesini daha da zorluyor.

"EVE ÇIKMAK İÇİN MECBUREN BANKADAN KREDİ ÇEKTİM"

Yeni bir ev arayışında olan Serkan Yıldız, yaşadığı zorlukları şöyle anlatıyor: “Beğendiğimiz bir evi kiralamak için önce üç farklı belge istediler; kefil, maaş bordrosu ve tahliye taahhütnamesi. Ayrıca iki depozito ve bir kira peşin ödememiz gerekti. Toplamda neredeyse 180 bin lira tutuyor. Mecburen bankadan kredi çektim.”