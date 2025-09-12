Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Bayer Leverkusen Eintracht Frankfurt maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Can Uzun maç kadrosunda var mı?

Almanya Bundesliga'nın 3. hafta maçları bugün Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt karşılaşmasıyla başlıyor. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda, nereden izlenir sorusu gündeme geldi. Mücadelenin yayın bilgileri duyuruldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bayer Leverkusen Eintracht Frankfurt maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Can Uzun maç kadrosunda var mı?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 19:30
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 19:30

UEFA 'nde temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi olan , bugün Almanya Bundesliga kapsamında ile deplasmanda karşılaşacak.

Eintracht Frankfurt, Bundesliga'nın ilk iki haftasında oynadığı karşılaşmaların ikisinde de galibiyet ile sahadan ayrıldı. Averaj farkı ile Bayern Münih'in arkasından ikinci sırada yer alan Eintracht Frankfurt, karşılaşmadan 3 puan alarak seriyi devam ettirmek istiyor.

Bayer Leverkusen Eintracht Frankfurt maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Can Uzun maç kadrosunda var mı?

Bayer Leverkusen ise bu sezon kötü bir başlangıç yaptı. Sezonunun ilk maçında mağlubiyet alan Bayer Leverkusen, ikinci karşılaşmada ise beraberlik ile sahadan ayrıldı. Henüz 1 puan toplayan Bayer Leverkusen, Almanya Bundesliga'da 12. sırada yer alıyor.

Taraftarlar tarafından Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt maçı nereden izlenir, hangi kanalda olduğu ise merak ediliyor.

Bayer Leverkusen Eintracht Frankfurt maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Can Uzun maç kadrosunda var mı?

LEVERKUSEN - FRANKFURT MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

BayArena'da oynanacak olan Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt maçı açıklanan bilgilere göre S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından yayınlanacak.

Almanya Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Deniz Aytekin yönetecek.

Bayer Leverkusen Eintracht Frankfurt maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Can Uzun maç kadrosunda var mı?

LEVERKUSEN - FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga 3. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 21.30'da başlayacak.

Bayer Leverkusen Eintracht Frankfurt maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Can Uzun maç kadrosunda var mı?

CAN UZUN LEVERKUSEN - FRANKFURT MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Eintracht Frankfurt'ta forma giyen milli futbolcumuz , bu sezon ilk 11'de sık yer almaya başladı. Milli futbolcumuzun bugün oynanacak olan Bayer Leverkusen maçında da ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Can Uzun bu sezon Eintracht Frankfurt ile çıktığı 3 karşılaşmada toplam 199 dakika süre buldu. Bu maçlarda 2 gol, 3 asistlik ise katkı sağlayarak sezona başarılı bir başlangıç yaptı.

Bayer Leverkusen Eintracht Frankfurt maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Can Uzun maç kadrosunda var mı?

LEVERKUSEN - FRANKFURT MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Bayer Leverkusen'de karşılaşma öncesinde Martin Terreier, Jeanuel Belocian, Jonas Hofmann'ın sakatlığı bulunuyor. Eintracht Frankfurt tarafında ise Mario Götze ve Jessic Ngankam karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bayer Leverkusen Eintracht Frankfurt maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Can Uzun maç kadrosunda var mı?

Mücadelenin muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Bayer Leverkusen: Flekken; Bade, Tapsoba, Quansah; Grimaldo, Garcia, Andrich, Tella; Tillman, Ben Seghir; Schick

Eintracht Frankfurt: Zetterer; Theate, Collins, Koch, Kristensen; Larsson, Chaibi; Bahoya, Uzun, Doan; Burkardt

ETİKETLER
#bundesliga 2
#şampiyonlar ligi
#bayer leverkusen
#can uzun
#Eintracht Frankfurt
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.