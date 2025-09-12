Bayer Leverkusen Eintracht Frankfurt maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Can Uzun maç kadrosunda var mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi olan Eintracht Frankfurt, bugün Almanya Bundesliga kapsamında Bayer Leverkusen ile deplasmanda karşılaşacak.

Eintracht Frankfurt, Bundesliga'nın ilk iki haftasında oynadığı karşılaşmaların ikisinde de galibiyet ile sahadan ayrıldı. Averaj farkı ile Bayern Münih'in arkasından ikinci sırada yer alan Eintracht Frankfurt, karşılaşmadan 3 puan alarak seriyi devam ettirmek istiyor.

Bayer Leverkusen ise bu sezon kötü bir başlangıç yaptı. Sezonunun ilk maçında mağlubiyet alan Bayer Leverkusen, ikinci karşılaşmada ise beraberlik ile sahadan ayrıldı. Henüz 1 puan toplayan Bayer Leverkusen, Almanya Bundesliga'da 12. sırada yer alıyor.

Taraftarlar tarafından Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt maçı nereden izlenir, hangi kanalda olduğu ise merak ediliyor.

LEVERKUSEN - FRANKFURT MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

BayArena'da oynanacak olan Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt maçı açıklanan bilgilere göre S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından yayınlanacak.

Almanya Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Deniz Aytekin yönetecek.

LEVERKUSEN - FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga 3. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 21.30'da başlayacak.

CAN UZUN LEVERKUSEN - FRANKFURT MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Eintracht Frankfurt'ta forma giyen milli futbolcumuz Can Uzun, bu sezon ilk 11'de sık yer almaya başladı. Milli futbolcumuzun bugün oynanacak olan Bayer Leverkusen maçında da ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Can Uzun bu sezon Eintracht Frankfurt ile çıktığı 3 karşılaşmada toplam 199 dakika süre buldu. Bu maçlarda 2 gol, 3 asistlik ise katkı sağlayarak sezona başarılı bir başlangıç yaptı.

LEVERKUSEN - FRANKFURT MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Bayer Leverkusen'de karşılaşma öncesinde Martin Terreier, Jeanuel Belocian, Jonas Hofmann'ın sakatlığı bulunuyor. Eintracht Frankfurt tarafında ise Mario Götze ve Jessic Ngankam karşılaşmada forma giyemeyecek.

Mücadelenin muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Bayer Leverkusen: Flekken; Bade, Tapsoba, Quansah; Grimaldo, Garcia, Andrich, Tella; Tillman, Ben Seghir; Schick

Eintracht Frankfurt: Zetterer; Theate, Collins, Koch, Kristensen; Larsson, Chaibi; Bahoya, Uzun, Doan; Burkardt