Boluspor Amedspor maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Canlı nereden izlenir belli oldu

Heyecanla beklenen Boluspor maçının yayın bilgileri duyuruldu. Trendyol 1. Lig'de günün maç programı.

AMEDSPOR BOLUSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR CANLI?

Bugün Trendyol 1. Lig'de oynanacak olan müsabaka için bekleyiş sürerken müsabaka TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Heyecanla beklenen karşılaşma, TRT Spor kanalında yayınlanıyor.

AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bugün oynanacak olan Boluspor Amedspor maçı TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar müsabakayı şifresiz ve canlı olarak TRT Spor kanalından izleyebilecek.

TRENDYOL 1. LİG'DE BUGÜNÜN MAÇLARI

13:30 | Bandırmaspor - Çorum FK – TRT Spor | beIN Sports 2

13:30 | Hatayspor - Pendikspor – beIN Sports Max 1 | tabii Spor 6

16:00 | Boluspor - Amedspor – TRT Spor | beIN Sports 2

19:00 | İstanbulspor - Sakaryaspor – TRT Spor | beIN Sports 2

20:00 | Manisa FK - Adana Demirspor – TRT Spor | beIN Sports 2