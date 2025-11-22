İlkay Gündoğan Gençlerbirliği maçında oynayacak mı? Son durum belli oldu

Bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Gündoğan'ın bu akşam forma giyip giymeyeceği araştırılıyor.

İLKAY GÜNDOĞAN GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, bugün Okan Buruk'un şans vermesi durumunda forma giyebilecek. Gündoğan, Göztepe, Trabzonspor ve Kocaelispor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Bodo/Glimt ve Ajax müsabakalarında süre alamadı.

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Galatasaray:Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Sallai, Barış Alper.

Gençlerbirliği: Velho, Thalisson, Goutas, Zuzek, Hanousek, Dele Bashiru, Oğulcan, Göktan, Koita, Tongya, Niang