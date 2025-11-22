İlkay Gündoğan Gençlerbirliği maçında oynayacak mı? Son durum belli oldu

Kategoriler
Bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Gündoğan'ın bu akşam forma giyip giymeyeceği araştırılıyor.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, bugün Okan Buruk'un şans vermesi durumunda forma giyebilecek. Gündoğan, Göztepe, Trabzonspor ve Kocaelispor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Bodo/Glimt ve Ajax müsabakalarında süre alamadı.
Galatasaray:Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Sallai, Barış Alper.
Gençlerbirliği: Velho, Thalisson, Goutas, Zuzek, Hanousek, Dele Bashiru, Oğulcan, Göktan, Koita, Tongya, Niang