Üniversitede kampüsünde yangın paniği! Öğrenciler kendini dışarı attı

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsünde saat 12.00 sularında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanlar gökyüzünde kara bulutlar oluştururken konteyner içindeki öğrenci ve veliler panikle kendilerini dışarı attı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, konteyner kullanılamaz hale geldi. Hasar alan konteynerin son hali havadan görüntülenirken, yükselen dumanlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan, polis ekiplerinin yangın sebebiyle ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.