Yaşlı adamın feci sonu! Evinde çıkan yangında yanarak can verdi

Daday ilçesi Buzağıveren Mahallesi'nde yaşayan 92 yaşındaki Hüseyin Karakaş’ın evinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa süre içinde alevler tüm evi sararken, yaşlı adam kaçmayı başaramadı.

Yapılan ihbar üzerinde gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etse de Hüseyin Karakaş, evinde çıkan yangında yanarak can verdi. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından evde yapılan incelemelerde ise Karakaş'ın cenazesine ulaşıldı. Yapılan incelemelerin ardından Karakaş'ın cenazesi yanan evden çıkartılarak morga kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.