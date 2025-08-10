Boluspor Vanspor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig maçının saati belli oldu

Trendyol 1. Lig'in 2025-2026 sezonunun 1. haftası kapsamında bugün Boluspor ile Vanspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelede iki takım da galibiyet alarak lige başarılı bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Boluspor - Vanspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı gündem oldu.

BOLUSPOR - VANSPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan Boluspor - Vanspor karşılaşması açıklanan bilgilere göre beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Egemen Artun yönetecek. Artun'un yardımcılıklarını ise Yusuf Susuz ve Serdar Osman Akarsu yapacak.

Dördüncü hakem olarak Levent Balcı'nın görev alacağı karşılaşmanın VAR koltuğunda Yasin Kol oturacak. AVAR'da ise Bilal Köseoğlu yer alacak.

BOLUSPOR - VANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 2025-2026 sezonunun 1. haftası kapsamında oynanacak olan Boluspor - Vanspor maçı bugün (10 Ağustos 2025 Pazar) saat 19.00'da başlayacak.