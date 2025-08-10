Menü Kapat
SON DAKİKA!
Boluspor Vanspor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig maçının saati belli oldu

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı son sürat devam ediyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında Boluspor ile Vanspor karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Boluspor Vanspor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri belli oldu.

Boluspor Vanspor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig maçının saati belli oldu
Trendyol 1. Lig'in 2025-2026 sezonunun 1. haftası kapsamında bugün ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelede iki takım da galibiyet alarak lige başarılı bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Boluspor - Vanspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı gündem oldu.

Boluspor Vanspor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig maçının saati belli oldu

BOLUSPOR - VANSPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan Boluspor - Vanspor karşılaşması açıklanan bilgilere göre 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Egemen Artun yönetecek. Artun'un yardımcılıklarını ise Yusuf Susuz ve Serdar Osman Akarsu yapacak.

Dördüncü hakem olarak Levent Balcı'nın görev alacağı karşılaşmanın VAR koltuğunda Yasin Kol oturacak. AVAR'da ise Bilal Köseoğlu yer alacak.

Boluspor Vanspor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig maçının saati belli oldu

BOLUSPOR - VANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 2025-2026 sezonunun 1. haftası kapsamında oynanacak olan Boluspor - Vanspor maçı bugün (10 Ağustos 2025 Pazar) saat 19.00'da başlayacak.

