Bu akşam maç var mı? 4 Ocak Süper Lig maç programı

Süper Lig'de devre arası sona erdi. Taraftarların yakından takip ettiği ligde 4 Ocak bu akşam maç program netleşti. Birçok müsabaka oynanacak.

Bu akşamın maç programı netleşti. TFF tarafından yapılan duyuruya göre Süper Lig​'de devre arası dün akşam sona erdi. 4 Ocak akşamı maç var mı, yok mu netleşti.

BUGÜN MAÇ VAR MI 4 OCAK?

Günün programı şöyle:

Trendyol​ 1. Lig

13:30 | Şanlıurfaspor - Çorum FK | TRT Spor | Bein Sports 2 | beIN Sports Tod TV

13:30 | Y.Malatyaspor - Boluspor | Bein Sports Max 1 | beIN Sports Tod TV | Tabii Spor 1

16:00 | Ankaragücü - Keçiörengücü | TRT Spor | Bein Sports 2 | beIN Sports Tod TV

19:00 | Fatih Karagümrük - Pendikspor | TRT Spor | Bein Sports Max 1 | beIN Sports Tod TV

Trendyol Süper Lig

13:30 | Adana Demirspor - Rams Başakşehir | Bein Sports 1 | beIN Sports Tod TV

16:00 | Antalyaspor - Eyüpspor | Bein Sports 1 | beIN Sports Tod TV

19:00 | Galatasaray - Göztepe | Bein Sports 1 | beIN Sports Tod TV

20:00 | Samsunspor - Trabzonspor | Bein Sports 2 | beIN Sports Tod TV

İngiltere Premier Lig

15:30 | Tottenham - Newcastle | Bein Sports 3 | beIN Sports Tod TV

18:00 | Aston Villa - Leicester City | Bein Sports Max 2 | beIN Sports Tod TV

18:00 | Bournemouth - Everton | beIN Sports Tod TV | Bein Sports beIN Connect

18:00 | Crystal Palace - Chelsea | Bein Sports 3 | beIN Sports Tod TV

18:00 | Manchester City - West Ham | Bein Sports 4 | beIN Sports Tod TV

18:00 | Southampton - Brentford | beIN Sports Tod TV | Bein Sports beIN Connect

20:30 | Brighton - Arsenal | Bein Sports 3 | beIN Sports Tod TV

İtalya Serie A

17:00 | Venezia - Empoli | S Sport Plus | CBC Sport | S Sport 2

20:00 | Fiorentina - Napoli | S Sport Plus | CBC Sport | S Sport 2

22:45 | Verona - Udinese | S Sport Plus | CBC Sport | S Sport 2

İspanya Kral Kupası (Copa Del Rey)

17:30 | Huesca - Real Betis | Tivibu Spor 1

18:30 | Tenerife - Osasuna | Tivibu Spor 2

21:00 | Barbastro - Barcelona | Tivibu Spor 1

23:30 | Marbella - Atletico Madrid | Tivibu Spor 2

23:30 | UD Logrones - Athletic Bilbao | Tivibu Spor 3

Kings Dünya Kupası

18:00 | Almanya - Brezilya | S Sport Plus | S Sport

19:00 | Peru - Güney Kore | S Sport Plus | S Sport

20:00 | Türkiye - Kolombiya | S Sport Plus | S Sport

21:00 | Ukrayna - Fas | S Sport Plus | S Sport