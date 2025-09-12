Bugün basketbol maçı var mı? 12 Eylül Şampiyona takvimi

İstanbul
Türkiye, adını yarı finale yazdırarak Yunanistan ile karşı karşıya geliyor. Nefeslerin tutulduğu müsabaka için bekleyiş sürerken bugünün basketbol maç programı da duyuruldu.
12 Eylül Cuma günü oynanacak olan maçlara göre Türkiye- Yunanistan basketbol maçı oynanacak. 21.00'de başlayacak olan maç TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Milli maç için bekleyiş sürerken dünyanın birçok yerinde karşılaşma takip edilecek.
Basketbol maçları yakından takip edilirken bu akşam Türkiye, Yunanistan ile mücadele edecek. Bu akşam oynanacak olan maçı yenmemiz durumunda Almanya-Finlandiya maçının galibi ile finalde karşılaşma ihtimalimiz bulunuyor.