Bugün basketbol maçı var mı? 12 Eylül Şampiyona takvimi

Türkiye, adını yarı finale yazdırarak Yunanistan ile karşı karşıya geliyor. Nefeslerin tutulduğu müsabaka için bekleyiş sürerken bugünün basketbol maç programı da duyuruldu.

BUGÜN BASKETBOL MAÇI VAR MI 12 EYLÜL?

12 Eylül Cuma günü oynanacak olan maçlara göre Türkiye- Yunanistan basketbol maçı oynanacak. 21.00'de başlayacak olan maç TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Milli maç için bekleyiş sürerken dünyanın birçok yerinde karşılaşma takip edilecek.

YUNANİSTAN'I YENERSEK KİMİNLE EŞLEŞECEĞİZ?

Basketbol maçları yakından takip edilirken bu akşam Türkiye, Yunanistan ile mücadele edecek. Bu akşam oynanacak olan maçı yenmemiz durumunda Almanya-Finlandiya maçının galibi ile finalde karşılaşma ihtimalimiz bulunuyor.