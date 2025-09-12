Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
25°
 Sumru Tarhan

Bugün basketbol maçı var mı? 12 Eylül Şampiyona takvimi

A Milli Basketbol Takımı, Şampiyona'da mücadelesine devam ederken bu akşam milli maç var mı merak edildi. Dünyanın her yerinden canlı olarak izlenecek olan basketbol maçı heyecanla bekleniyor.

Bugün basketbol maçı var mı? 12 Eylül Şampiyona takvimi
, adını yarı finale yazdırarak ile karşı karşıya geliyor. Nefeslerin tutulduğu müsabaka için bekleyiş sürerken bugünün maç programı da duyuruldu.

BUGÜN BASKETBOL MAÇI VAR MI 12 EYLÜL?

12 Eylül Cuma günü oynanacak olan maçlara göre Türkiye- Yunanistan basketbol oynanacak. 21.00'de başlayacak olan maç TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Milli maç için bekleyiş sürerken dünyanın birçok yerinde karşılaşma takip edilecek.

Bugün basketbol maçı var mı? 12 Eylül Şampiyona takvimi

YUNANİSTAN'I YENERSEK KİMİNLE EŞLEŞECEĞİZ?

Basketbol maçları yakından takip edilirken bu akşam Türkiye, Yunanistan ile mücadele edecek. Bu akşam oynanacak olan maçı yenmemiz durumunda Almanya-Finlandiya maçının galibi ile finalde karşılaşma ihtimalimiz bulunuyor.

#Basketbol
#Türkiye
#yunanistan
#milli takım
#maçı
#Canlı Yayında
#Aktüel
