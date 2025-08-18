Menü Kapat
Bugün doktorlar çalışıyor mu, grevde mi? 18 Ağustos

18 Ağustos Pazartesi günü doktorların çalışıp çalışmadığı gündem oldu. Türk Sağlık-Sen sosyal medya hesabından doktorların 1 günlük greve gideceğini duyurdu. Vatandaşlar tarafından bugün doktorlar çalışıyor mu, grevde mi sorularının cevapları araştırılıyor.

Bugün doktorlar çalışıyor mu, grevde mi? 18 Ağustos
Memurların 1 günlük iş bırakma eylemi nedeniyle doktorların çalışıp çalışmadığı gündeme geldi. Hastaneye gidecek olan vatandaşlar tarafından bugün doktorların çalışıp, çalışmadığı merak edilmeye başlandı. Türk Sağlık-Sen ve HEP-SEN sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamasının ardından grevde mi sorusu araştırılmaya başlandı.

Bugün doktorlar çalışıyor mu, grevde mi? 18 Ağustos

DOKTORLAR ÇALIŞIYOR MU, GREVDE Mİ 18 AĞUSTOS?

Doktorlar ve hemşireler 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü bir günlük iş bırakma kararı aldı. Türk Sağlık-Sen'in resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre acil , acil ameliyatlar ve yoğun bakımlar hariç, ülke genelinde 1 günlük iş bırakma eylemi yapacaklar.

Bugün doktorlar çalışıyor mu, grevde mi? 18 Ağustos

Konuyla ilgili Türk Sağlık-Sen tarafından yapılan açıklama ise şöyle:

"Yönetim kurulumuz toplanarak, uluslararası sözleşmeden gelen sendikal haklar çerçevesinde; üyelerimizin mesleki, sosyal ve ekonomik haklarına ilişkin mağduriyetlerini kamuoyuna duyurmak, ayrıca 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sürecinde Kamu İşveren Heyetinin 2026-2027 yıllarına yönelik önermiş olduğu zam, mali ve sosyal haklara ilişkin teklifine karşı tepkimizi ortaya koymak amacıyla; faaliyet alanımızda bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında (Acil Sağlık Hizmetleri, Acil Ameliyatlar ve Yoğun Bakımlar hariç) 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü ülke genelinde 1 (bir) günlük iş bırakma eylemi yapılmasına karar verildi."

https://x.com/turksagliksengm/status/1956430735536968176

Türk Sağlık-Sen'in yanı sıra HEP-SEN de 18-19 Ağustos tarihlerinde iki günlük iş bırakma kararı alındığını açıkladı.

https://x.com/hepsen_2020/status/1956364456684077475

#sağlık hizmetleri
#doktorlar
#Greve
#İş Bırakma
#Türk Sağlık-sen
#Hep-sen
#Aktüel
