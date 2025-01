Bugün maç var mı, hangi? Trendyol 1. Lig karşılaşma programı

18 Ocak 2025 15:51 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 16:01

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Süper Lig, Premier Lig ve La Liga'da bu akşamın maç programı belli oldu. 18 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmaların hangileri olduğu belli olurken saat kaçta başlayacağı netleşti.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI 18 OCAK?

Avustralya A Ligi

Adelaide United - Melbourne Victory | 11:35

TFF Elit U19 Ligi

Beşiktaş - Boluspor | 12:00 | Beşiktaş Youtube

Eyüpspor - Fenerbahçe | 12:00 | Yayın Yok

Galatasaray - Antalyaspor | 13:00 | GS TV

Trendyol 1. Lig

Erzurumspor - Bandırmaspor | 13:30 | TRT Spor | Bein Sports 2 | beIN Sports Tod TV

Amedspor - Fatih Karagümrük | 16:00 | TRT Spor | Bein Sports 2 | beIN Sports Tod TV

Esenler Erokspor - Adanaspor | 16:00 | Bein Sports Max 2 | beIN Sports Tod TV | tabii Spor 6

Çorum FK - Ümraniyespor | 19:00 | TRT Spor | Bein Sports 2 | beIN Sports Tod TV

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Trendyol Süper Lig

Rams Başakşehir - Ç.Rizespor | 13:30 | Bein Sports 1 | beIN Sports Tod TV

Gaziantep FK - Bodrumspor | 16:00 | Bein Sports 1 | beIN Sports Tod TV

Beşiktaş - Samsunspor | 19:00 | Bein Sports 1 | beIN Sports Tod TV

TFF Elit U17 Ligi

Fenerbahçe - Konyaspor | 13:30 | FB TV

TFF 2. Lig

Nazilli Bld. - Giresunspor | 14:00 | Nazilli Belediyespor Youtube

İnegölspor - Altınordu | 14:00

Ankaraspor - Batman Petrol | 14:00

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 18 OCAK?

TFF 3. Lig

İzmir Çoruhlu FK - Denizlispor | 14:00 | Yayın Yok

52 Orduspor - Osmaniyespor | 14:00

Nilüfer Belediyesi - Turgutluspor | 14:00 | Nilüfer Belediyespor Youtube

Almanya Bundesliga 2

Braunschweig - Schalke 04 | 15:00 | Bein Sports 4 | Tivibu Spor 2 | beIN Sports Tod TV

Kaiserslautern - Ulm | 15:00 | Bein Sports Max 1 | Tivibu Spor 1 | beIN Sports Tod TV

Preussen Münster - Greuther Fürth | 15:00 | Tivibu Spor 3 | beIN Sports Tod TV | Bein Sports | beIN Connect

Azerbaycan Premier Ligi

Zira - Araz | 15:00 | CBC Sport

Sumqayıt - Sebail | 17:30 | CBC Sport

İngiltere Premier Lig

Newcastle - Bournemouth | 15:30 | Bein Sports 3 | beIN Sports Tod TV

Brentford - Liverpool | 18:00 | Bein Sports 3 | beIN Sports Tod TV

Leicester City - Fulham | 18:00 | Bein Sports Max 2 | beIN Sports Tod TV

West Ham - Crystal Palace | 18:00 | beIN Sports Tod TV | Bein Sports | beIN Connect

Arsenal - Aston Villa | 20:30 | Bein Sports 3 | beIN Sports Tod TV

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

İngiltere Championship

Millwall - Hull City | 15:30

Cardiff City - Swansea | 15:30 | TV 8 Buçuk | Exxen

İspanya La Liga

Girona - Sevilla | 16:00 | S Sport | S Sport Plus

Leganes - Atletico Madrid | 18:15 | S Sport | S Sport Plus

Real Betis - Alaves | 20:30 | S Sport | S Sport Plus

Getafe - Barcelona | 23:00 | S Sport | S Sport Plus

Fransa Ligue 1

Metz - Paris FC | 16:00 | beIN Sports Tod TV | Bein Sports | beIN Connect

Lens - PSG | 19:00 | Bein Sports 4 | beIN Sports Tod TV

Rennes - Brest | 21:00 | Bein Sports 4 | beIN Sports Tod TV

Lyon - Toulouse | 23:00 | Bein Sports 4 | beIN Sports Tod TV

İtalya Serie A

Bologna - Monza | 17:00 | S Sport 2 | S Sport Plus

Juventus - Milan | 20:00 | S Sport 2 | CBC Sport | S Sport Plus

Atalanta - Napoli | 22:45 | S Sport 2 | S Sport Plus

Hollanda Eredivisie

Zwolle - PSV | 18:30 | TV 8 Buçuk | Exxen

Portekiz Liga NOS

Rio Ave - Sporting Lisbon | 21:00 | S Sport Plus | tabii Spor 1

Almanya Bundesliga

Bayern Münih - Wolfsburg | 17:30 | Bein Sports Max 1 | Tivibu Spor 1 | beIN Sports Tod TV

Bochum - Leipzig | 17:30 | Tivibu Spor 3 | beIN Sports Tod TV | Bein Sports | beIN Connect

Heidenheim - St.Pauli | 17:30 | Tivibu Spor 4 | beIN Sports Tod TV | Bein Sports | beIN Connect

Holstein Kiel - Hoffenheim | 17:30 | beIN Sports Tod TV | Bein Sports | beIN Connect

Stuttgart - Freiburg | 17:30 | Tivibu Spor 2 | beIN Sports Tod TV | Bein Sports | beIN Connect

Bayer Leverkusen - Monchengladbach | 20:30 | Bein Sports Max 1 | Tivibu Spor 1 | beIN Sports Tod TV