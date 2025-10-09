Bulgaristan Türkiye maçı hakemi kim? Luis Godinho Türkiye karnesi, daha önce yönettiği maçlar

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu mücadeleleri kapsamında 11 Ekim 2025 Cumartesi günü Bulgaristan ile karşılaşacak. Ay-Yıldızlıların deplasmanda oynayacağı mücadelenin başlamasına sayılı günler kaldı.

Vatandaşlar tarafından Bulgaristan - Türkiye maçı hakemi kim olduğu merak ediliyor.

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HAKEMİ KİM?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 11 Ekim 2025 tarihinde oynanacak olan Bulgaristan - Türkiye maçını Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek.

Godinho'nun yardımcılıklarını ise yine aynı ülkeden Rui Texeira ve Pedro Almeida yapacak. Miguel Nogueira'nın dördüncü hakem olacağı karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Andre Narciso oturadcak.

LUİS GODİNHO TÜRKİYE KARNESİ

Luis Godinho kariyeri boyunca A Milli Takım'ın hiçbir karşılaşmasında görev almadı. 39 yşaındaki deneyimli hakem sadece Türkiye U21'in U21 Euro Elemeleri kapsamında 6 Eylül 2019 tarihinde oynadığı İngiltere karşılaşmasında görev aldı.

Türkiye U21'in 2-3 kaybettiği karşılaşmada milli takımımız kart görmezken, İngiltere U21, 2 sarı kart gördü.

LUİS GODİNHO'NUN YÖNETTİĞİ TÜRK TAKIMLARININ MAÇLARI

Luis Godinho Türkiye U21 takımının yanı sıra Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarında görev aldı.

Bu karşılaşmaların detayları ise şöyle:

2023-2024 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri | 25.07.2023 | FK Zalgiris Vilnius 2:2 Galatasaray

2024-2025 UEFA Avrupa Ligi | Midtjylland 2:2 Fenerbahçe