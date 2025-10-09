Tarihin en büyük dijital hırsızlığı: 2 milyar dolar çaldılar

Blockchain analiz şirketi Elliptic’in verilerine göre, Kuzey Koreli hacker gruplar 2025’in bitmesine üç ay kala 2 milyar dolardan fazla kripto varlık çaldı. Bu miktar, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek yıllık toplam olarak tarihe geçti.

Ülkenin 2017’den bu yana gerçekleştirdiği toplam kripto hırsızlığı 6 milyar doları aşarken, çalınan varlıkların değeri Kuzey Kore’nin tahmini gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yaklaşık yüzde 13’üne denk geliyor.

BYBİT SALDIRISI: DÖNÜM NOKTASI

2025’teki en büyük vurgun, şubat ayında yaşanan Bybit saldırısıyla gerçekleşti. FBI, bu saldırının Kuzey Kore destekli gruplar tarafından düzenlendiğini açıklamıştı.

O dönemde 401.000 adet Ethereum —yaklaşık 1,46 milyar dolar— değerindeki varlık çalınmıştı. Bu olay, kripto para tarihinin en büyük hırsızlığı olarak kayıtlara geçti.

Elliptic’in raporuna göre Kuzey Kore bağlantılı gruplar, yıl içinde 30’dan fazla saldırı daha düzenledi. Bu saldırılar arasında LND.fi, WOO X ve Seedify gibi platformlar da yer aldı. Temmuz ayında WOO X’te dokuz kullanıcının hesabından 14 milyon dolar, Seedify’da ise 1,2 milyon dolar kayboldu.

SOSYAL MÜHENDİSLİK TAKTİKLERİYLE VURDULAR

Uzmanlar, saldırıların çoğunun karmaşık teknik açıklar yerine insan zaaflarını hedef aldığını belirtiyor. Hackerlar, oltalama e-postaları, sahte iş ilanları ve ele geçirilmiş sosyal medya hesapları aracılığıyla sistemlere sızıyor.

İstihbarat kaynakları, çalınan fonların doğrudan Kuzey Kore’nin nükleer silah ve balistik füze programlarının finansmanında kullanıldığını söylüyor.

İZLER SÜRÜLÜYOR

Her ne kadar saldırganlar çalınan varlıkların izini gizlemek için karmaşık yöntemler denese de, blockchain analiz şirketleri hala bu fonları izlemeye devam ediyor.

Bybit’in başlattığı ödül programı sayesinde şimdiye kadar 40 milyon dolarlık çalıntı varlık tespit edilirken, ihbarcılara 4 milyon doların üzerinde ödül verildi.