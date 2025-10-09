Ortadoğu’daki tansiyonun düşmesiyle petrol fiyatları geriledi

Ortadoğu'daki gerginliğin azalması ve ABD'de petrol stoklarının yükselmesi, piyasada satış baskısını artırdı. Tüccarlar, jeopolitik risklerin hafiflemesine ve arz fazlası sinyallerine odaklanınca petrol fiyatları geriledi.

BRENT YENİDEN 65 DOLAR BANDINA İNDİ

Dün yüzde 1’in üzerinde yükselen Brent petrol, bugün varil başına 34 cent düşüşle 65,91 dolar seviyesine indi. Batı Teksas tipi ham petrol (WTI) ise yüzde 0,59 değer kaybederek 62,18 dolara geriledi.

Ortadoğu'daki tansiyonun düşmesinde en büyük etken, İsrail ve Hamas'ın iki yıllık savaşı sonlandırmaya yönelik anlaşmaya yaklaşması oldu. ABD ve Katar’ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildi; Gazze’de militanların elindeki tüm rehinelerin serbest bırakılması konusunda mutabakata varıldığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump da yakında İsrail’i ziyaret edebileceğini açıkladı.

ABD STOKLARINDAKİ ARTIŞ BASKI OLUŞTURDU

ABD Enerji Bakanlığı’nın (DOE) verilerine göre, ülkedeki ham petrol stokları üst üste ikinci hafta artış gösterdi. Stoklar 3,7 milyon varil yükselirken, rafine ürünlerde ve Oklahoma’daki Cushing depolama merkezinde düşüş yaşandı.

Uzmanlar, stok artışının piyasadaki arz fazlası endişelerini artırdığını belirtiyor. OPEC+ ülkelerinden ve Amerika kıtasındaki üreticilerden gelen ek arz beklentisi de fiyatları aşağı çekiyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER SÜRÜYOR, BEKLENTİLER DÜŞÜYOR

Ortadoğu'daki yumuşama piyasalara kısa vadede nefes aldırsa da, Ukrayna’nın Rus petrol altyapısına yönelik saldırıları tedarik endişelerini canlı tutuyor.

Buna karşın, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve Goldman Sachs dahil pek çok kurum, önümüzdeki aylarda piyasanın arz fazlasına geçeceği tahmininde bulunuyor. Goldman Sachs, küresel üretimin talebi aşmasıyla birlikte Brent petrolünün gelecek yıl ortalama 56 dolar civarında işlem göreceğini öngörüyor.