Çin borsası aldı başını gidiyor

Tatilin ardından işlem gören CSI300 Endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,7, Şangay Bileşik Endeksi ise yüzde 1,24 yükselerek 3.931 puana ulaştı. Böylece Ağustos 2015'ten bu yana ilk kez 3.900 puanın üzerine çıkıldı.

Hong Kong'da da hareket sınırlıydı; Hang Seng Endeksi yüzde 0,04 artışla günü hafif pozitif tamamladı.

ALTIN VE METAL HİSSELERİNDE RALLİ

Altın fiyatlarının ons başına 4.000 doların üzerine çıkması, Çinli madencilik şirketlerinin hisselerini adeta uçurdu. Yerel demir dışı metal hisseleri de yüzde 7 değer kazandı.

Teknoloji cephesinde ise tablo yine parlaktı. STAR50 Endeksi, yapay zekâya olan yeniden canlanan ilgiyle birlikte yüzde 5’in üzerinde artış gösterdi.

YARI İLETKENLER ABD BASKISINA RAĞMEN YÜKSELDİ

ABD’li yasa yapıcıların Çin’e yonga üretim ekipmanı satışlarını daha da sınırlamaya yönelik çağrıları sürerken, Çinli üreticilerin hisseleri bu baskıya rağmen değer kazandı. CSI Yarı İletken Endeksi yüzde 5,6’lık artışla dikkat çekti.

TÜKETİM HİSSELERİ ZAYIF KALDI

Tatil döneminde seyahatlerin yıllık bazda yüzde 11,5 artmasına rağmen, tüketim malları ve içki hisseleri geriledi. UBS analistleri, tatil harcamalarının beklentileri karşılamadığını belirterek, açıklanan verilerin “seçici biçimde olumlu” yanlarını öne çıkardığına dikkat çekti.

HSBC SÜRPRİZİ: HANG SENG BANK UÇTU

Hong Kong piyasasında en dikkat çekici hareket Hang Seng Bank hisselerinde görüldü. Ana hissedarı HSBC’nin bankayı özelleştirme teklifinin ardından hisse fiyatı yüzde 41,2 yükselerek 168 Hong Kong dolarıyla Şubat 2022’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Buna karşılık HSBC’nin kendi hisseleri yüzde 6,2 düştü.

NADİR TOPRAKLARDA YENİ ADIM

Çin’in nadir toprak ihracatına yönelik kısıtlamaları sıkılaştırması da piyasaları hareketlendirdi. İşleme teknolojisi ve denizaşırı iş birliklerine getirilen yeni sınırlamaların ardından CSI Nadir Toprak Endeksi yaklaşık yüzde 5 yükseldi.

YATIRIMCILAR GÖZÜNÜ KRİTİK TOPLANTILARA ÇEVİRDİ

Piyasalar şimdi 20-23 Ekim tarihleri arasında yapılacak Komünist Parti liderlik toplantısı ve bu ay içinde APEC zirvesinde olası Xi-Trump görüşmesi için pozisyon alıyor.