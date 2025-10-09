Bulgaristan - Türkiye maçının hakemi açıklandı!

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanacak Bulgaristan - Türkiye maçını Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek.

VAR HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Miguel Nogueira oldu. Müsabakanın VAR koltuğunda Andre Narciso, AVAR'da ise Helder Malheiro oturacak.

KARŞILAŞMA SAATİ

A Milli Futbol Takımı'nın kritik deplasman mücadelesi ise 11 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak. Müsabaka saat 21.45'te başlayacak.