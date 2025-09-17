Menü Kapat
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Bursaspor maçı hangi kanalda? Karadeniz Ereğli ZTK maçının ne zaman, saat kaçta başlayacağı belli oldu

Bursaspor maçı hangi kanalda olduğu merak ediliyor. Bursaspor bugün Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur karşılaşmaları kapsamında Karadeniz Ereğli Belediye ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Bursaspor maçı canlı nereden izlenir, saat kaçta olduğu araştırılıyor.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 12:00

'nda 2. tur maçları son sürat devam ediyor. TFF 2. Lig ekiplerinden bugün TFF 3. Lig takımlarından Karadeniz Ereğli Belediye ile karşı karşıya gelecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan karşılaşmayı kazanan takım Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tura geçmeye hak kazanacak. Taraftarlar tarafından Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman olduğu merak ediliyor.

BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Şehit Vefa Karakurdu Stadyumu'nda oynanacak olan Bursaspor - Karadeniz Ereğli Belediye maçı açıklanan bilgilere göre A Spor ekranlarından yayınlanacak. Taraftarlar karşılaşmayı canlı ve şifresiz olarak izleyebilecekler.

BURSASPOR - KARADENİZ EREĞLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur elemeleri kapsamında oynanacak olan Bursaspor - Karadeniz Ereğli Belediye maçı açıklanan bilgilere göre bugün (17 Eylül 2025 Çarşamba) saat 14.00'te başlayacak.

BURSASPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Ziraat Türkiye Kupası'nın bütün eleme, grup, çeyrek final, yarı final, final karşılaşmaları ATV ve A Spor ekranlarından yayınlanıyor. Bu kapsamda Bursaspor'un Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu kapsamında oynayacağı Karadeniz Ereğli Belediye maçı da A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

