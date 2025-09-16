DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? Kayıt işlemleri 17 Eylül'de sona eriyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) yerleştirme sonuçları 8 Eylül tarihinde açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından 11 Eylül tarihinde ise üniversitelere kayıt işlemleri başladı.

Adayların kayıt işlemleri devam ederken, DGS ek tercihlerin ne zaman başlayacağı ise gündeme geldi.

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre DGS kayıt işlemleri 17 Eylül 2025 tarihinde sona erecek. Kayıt işlemlerinin sona ermesiyle birlikte üniversitelerde kalan boş kontenjanlar netlik kazanacak.

Eylül ayının son haftasında DGS ek tercihlerin başlaması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili ÖSYM tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. ÖSYM'nin resmi duyurusunun ardından haberimizi güncelleyeceğiz.

DGS BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU 2025?

ÖSYM tarafından paylaşılan verilere göre bu yıl toplam 103 bin 76 aday DGS tercihi gerçekleştirdi. 75 bin 723 kontenjanın 56 bin 634'ü dolarken, 19 bin 89'u ise boş kaldı.

ÖSYM tarafından henüz DGS ek tercihleri için boş kontenjanlar ise açıklanmadı. Kesin kayıt işlemlerinin 17 Eylül tarihinde sona ermesiyle birlikte boş kontenjanların belli olması bekleniyor.