Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? Kayıt işlemleri 17 Eylül'de sona eriyor

DGS yerleştirme sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. DGS başvurularının açıklanmasının ardından ek tercihler gündeme geldi. Adaylar tarafından DGS en tercihler ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? Kayıt işlemleri 17 Eylül'de sona eriyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 09:44

Ölçme, Seçme ve Merkezi () tarafından gerçekleştirilen 'nın () yerleştirme sonuçları 8 Eylül tarihinde açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından 11 Eylül tarihinde ise üniversitelere kayıt işlemleri başladı.

Adayların kayıt işlemleri devam ederken, DGS ek tercihlerin ne zaman başlayacağı ise gündeme geldi.

DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? Kayıt işlemleri 17 Eylül'de sona eriyor

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre DGS kayıt işlemleri 17 Eylül 2025 tarihinde sona erecek. Kayıt işlemlerinin sona ermesiyle birlikte üniversitelerde kalan boş kontenjanlar netlik kazanacak.

Eylül ayının son haftasında DGS ek tercihlerin başlaması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili ÖSYM tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. ÖSYM'nin resmi duyurusunun ardından haberimizi güncelleyeceğiz.

DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? Kayıt işlemleri 17 Eylül'de sona eriyor

DGS BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU 2025?

ÖSYM tarafından paylaşılan verilere göre bu yıl toplam 103 bin 76 aday DGS tercihi gerçekleştirdi. 75 bin 723 kontenjanın 56 bin 634'ü dolarken, 19 bin 89'u ise boş kaldı.

ÖSYM tarafından henüz DGS ek tercihleri için boş kontenjanlar ise açıklanmadı. Kesin kayıt işlemlerinin 17 Eylül tarihinde sona ermesiyle birlikte boş kontenjanların belli olması bekleniyor.

ETİKETLER
#ösym
#üniversite
#dgs
#yerleştirme
#yükseköğretim
#Dikey Geçiş Sınavı
#Tercihlar
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.