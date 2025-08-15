Menü Kapat
Dorgeles Nene Fenerbahçe’ye gelecek mi? Anlaşma an meselesi

Dorgeles Nene Fenerbahçe transfer iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Feyenoord’u 5-2 mağlup ederek play-off turuna yükselmesinin ardından transferde hareketli günler yaşıyor. Kerem Aktürkoğlu transferini beklemeye alan sarı-lacivertliler, Avusturya Bundesliga ekibi Red Bull Salzburg forması giyen Dorgeles Nene ile anlaşmaya vardığı iddialarıyla gündemde. İşte transferde son durum…

Dorgeles Nene Fenerbahçe’ye gelecek mi? Anlaşma an meselesi
’de çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin, Avusturya ekibi Red Bull Salzburg’dan Dorgeles Nene’yi kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunduğu öne sürüldü.

DORGELES NENE FENERBAHÇE TRANSFER İDDİASI

Ünlü gazeteci Sacha Tavolieri’nin aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, Red Bull Salzburg’da forma giyen Dorgeles Nene ile uzun vadeli bir sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Oyuncunun, Fenerbahçe’ye imza atmak için oldukça istekli olduğu belirtilirken, kulüpler arasında devam eden pazarlıkların 20 milyon euro seviyesinde olduğu ifade edildi. Kerem Aktürkoğlu transferi beklemeye alınmışken yaşanan bu gelişme, transfer gündemini değiştirdi.

Red Bull Salzburg’un 2021 yılında kadrosuna kattığı Dorgeles Nene, 2023 yılına kadar farklı kulüplere kiralık olarak gönderildi. 22 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Avusturya ekibiyle çıktığı 10 resmi maçta 2 gol ve 1 asist üretti. Takımında gösterdiği performansla dikkat çeken futbolcu, Fenerbahçe’nin radarına girdi.

Dorgeles Nene Fenerbahçe’ye gelecek mi? Anlaşma an meselesi

DORGELES NENE FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Fenerbahçe ile Dorgeles Nene arasındaki transfer görüşmelerinin kulüpler düzeyinde sürdüğü öğrenildi. Oyuncu cephesinde imza konusunda istekli bir tavır sergilense de tarafların anlaşmaya varması için bonservis bedelinde uzlaşılması gerekiyor. Pazarlıkların 20 milyon euro civarında devam ettiği bildirildi.

Fenerbahçe’nin bu transfer için hızlı hareket ettiği ancak Kerem Aktürkoğlu ile ilgili sürecin de devam ettiği biliniyor. Sarı-lacivertliler, iki isim arasında transfer planlamasını şekillendirmeye çalışıyor.

Dorgeles Nene Fenerbahçe’ye gelecek mi? Anlaşma an meselesi

DORGELES NENE HANGİ MEVKİ, HANGİ MEVKİLERDE OYNUYOR?

Dorgeles Nene, hücum hattında farklı pozisyonlarda görev alabilen bir futbolcu. Asıl mevkisi hücum orta saha olan Nene, kanatlarda da forma giyebiliyor.

Salzburg formasıyla çıktığı karşılaşmalarda hem sağ hem sol kanatta etkili olan oyuncu, ceza sahası çevresinde topla buluştuğunda skor katkısı yapabilen bir isim. 87 maçta 22 gol ve 14 asistlik performansı, bu çok yönlü oyun tarzını istatistiklere de yansıttı.

DORGELES NENE NERELİ?

Dorgeles Nene, Mali uyruklu bir futbolcu. 22 yaşındaki oyuncu, ülkesinin milli takımında da forma giyiyor. Afrika futbolundan yetişen ve Avrupa’da gelişim gösteren Nene, kariyerinde farklı liglerde tecrübe kazandı.

