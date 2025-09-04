Menü Kapat
Hava Durumu
28°
Dünya Kupası Elemeleri Türkiye hangi grupta? Türkiye'nin grubunda zorlu rakipler var

Dünya Kupası Elemeleri Türkiye’nin grubunun olduğu maçlar başlıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Kıtası Elemeleri’nde heyecan başladı. UEFA tarafından açıklanan kura sonucunda Avrupa kıtasında yer alan takımlar 12 farklı grupta mücadele edecek. İşte Türkiye’nin de yer aldığı Dünya Kupası Elemeleri E Grubu…

Dünya Kupası Elemeleri Türkiye hangi grupta? Türkiye'nin grubunda zorlu rakipler var
grupları belli oldu. ’nin de yer aldığı grupta oynanacak maçların tarihleri ve rakipleri açıklandı.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI ELEMELERİ GRUBU

Türkiye, 2026 Avrupa Kıtası Elemeleri kapsamında , ve ile mücadele edecek. Bu gruptaki karşılaşmalar sonucunda ilk iki sırayı alan ülkeler doğrudan Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanacak. Üç güçlü rakibin bulunduğu bu grupta millilerin performansı turnuva yolundaki kaderini belirleyecek.

Dünya Kupası Elemeleri Türkiye hangi grupta? Türkiye'nin grubunda zorlu rakipler var

Elemelerde alınacak sonuçlara göre grubu ikinci sırada tamamlayan ülkeler de şansını sürdürecek. Toplam 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek 4 grup birincisiyle birlikte 16 takım arasında play-off etabı oynanacak. Tek maç üzerinden oynanacak yarı final ve final mücadelelerinin ardından 4 takım daha Dünya Kupası bileti kazanacak.

Dünya Kupası Elemeleri Türkiye hangi grupta? Türkiye'nin grubunda zorlu rakipler var

TÜRKİYE HANGİ GRUPTA?

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde E Grubu’nda yer alıyor. Bu gruptaki rakipleri Bulgaristan, Gürcistan ve İspanya olacak. Grup formatında her takım, rakipleriyle birer kez deplasmanda ve birer kez sahasında karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası Elemeleri Türkiye hangi grupta? Türkiye'nin grubunda zorlu rakipler var

E Grubu’nda mücadele edecek Türkiye, 6 karşılaşma üzerinden puan mücadelesi verecek. Bu maçların ardından alınacak sıralama, Dünya Kupası yolundaki en kritik belirleyici olacak. Özellikle İspanya’nın bulunduğu grupta alınacak her puan büyük önem taşıyacak.

Dünya Kupası Elemeleri Türkiye hangi grupta? Türkiye'nin grubunda zorlu rakipler var

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI ELEMELERİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Türkiye, gruptaki ilk maçını 4 Eylül 2025 tarihinde deplasmanda Gürcistan karşısında oynayacak. Ardından 7 Eylül 2025’te İstanbul’da İspanya ile karşılaşacak. Bu iki karşılaşma, milliler için grup yolculuğunun başlangıcını oluşturacak.

Elemelerde Türkiye’nin kalan fikstürü şu şekilde olacak: 11 Ekim 2025’te Bulgaristan deplasmanına çıkacak olan milliler, 14 Ekim 2025’te Gürcistan’ı konuk edecek. 15 Kasım 2025’te sahasında Bulgaristan ile karşılaşacak olan ay-yıldızlı ekip, 18 Kasım 2025’te ise grup etabını İspanya deplasmanında tamamlayacak.

Dünya Kupası Elemeleri Türkiye hangi grupta? Türkiye'nin grubunda zorlu rakipler var

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ GRUPLAR

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde 12 grup oluşturuldu. Gruplar şu şekilde:

A Grubu: Lüksemburg, Kuzey İrlanda, Almanya, Slovakya

B Grubu: Kosova, Slovenya, İsveç, İsviçre

C Grubu: Belarus, Yunanistan, Danimarka, İskoçya

D Grubu: Azerbaycan, İzlanda, Fransa, Ukrayna

E Grubu: Bulgaristan, Gürcistan, İspanya, TÜRKİYE

F Grubu: Ermenistan, Macaristan, İrlanda, Portekiz

G Grubu: Finlandiya, Polonya, Hollanda, Litvanya, Malta

H Grubu: Kıbrıs Rum Kesimi, Bosna Hersek, Avusturya, Romanya, San Marino

I Grubu: Norveç, İsrail, İtalya, Estonya, Moldova

J Grubu: Kuzey Makedonya, Galler, Belçika, Kazakistan, Lihtenştayn

K Grubu: İngiltere, Letonya, Sırbistan, Andorra, Arnavutluk

L Grubu: Karadağ, Çekya, Hırvatistan, Faroe Adaları, Cebelitarık.

Dünya Kupası Elemeleri Türkiye hangi grupta? Türkiye'nin grubunda zorlu rakipler var

DÜNYA KUPASI E GRUBU

E Grubu’nda Türkiye, Gürcistan, Bulgaristan ve İspanya yer aldı. Bu grupta oynanacak 6 maç sonucunda ilk iki sırayı alan takımlar doğrudan 2026 Dünya Kupası Finalleri’ne katılacak.

