Dünya Kupası Elemeleri Türkiye hangi grupta? Türkiye'nin grubunda zorlu rakipler var

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grupları belli oldu. Türkiye’nin de yer aldığı grupta oynanacak maçların tarihleri ve rakipleri açıklandı.

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Kıtası Elemeleri kapsamında Gürcistan, İspanya ve Bulgaristan ile mücadele edecek. Bu gruptaki karşılaşmalar sonucunda ilk iki sırayı alan ülkeler doğrudan Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanacak. Üç güçlü rakibin bulunduğu bu grupta millilerin performansı turnuva yolundaki kaderini belirleyecek.

Elemelerde alınacak sonuçlara göre grubu ikinci sırada tamamlayan ülkeler de şansını sürdürecek. Toplam 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek 4 grup birincisiyle birlikte 16 takım arasında play-off etabı oynanacak. Tek maç üzerinden oynanacak yarı final ve final mücadelelerinin ardından 4 takım daha Dünya Kupası bileti kazanacak.

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde E Grubu’nda yer alıyor. Bu gruptaki rakipleri Bulgaristan, Gürcistan ve İspanya olacak. Grup formatında her takım, rakipleriyle birer kez deplasmanda ve birer kez sahasında karşı karşıya gelecek.

E Grubu’nda mücadele edecek Türkiye, 6 karşılaşma üzerinden puan mücadelesi verecek. Bu maçların ardından alınacak sıralama, Dünya Kupası yolundaki en kritik belirleyici olacak. Özellikle İspanya’nın bulunduğu grupta alınacak her puan büyük önem taşıyacak.

Türkiye, gruptaki ilk maçını 4 Eylül 2025 tarihinde deplasmanda Gürcistan karşısında oynayacak. Ardından 7 Eylül 2025’te İstanbul’da İspanya ile karşılaşacak. Bu iki karşılaşma, milliler için grup yolculuğunun başlangıcını oluşturacak.

Elemelerde Türkiye’nin kalan fikstürü şu şekilde olacak: 11 Ekim 2025’te Bulgaristan deplasmanına çıkacak olan milliler, 14 Ekim 2025’te Gürcistan’ı konuk edecek. 15 Kasım 2025’te sahasında Bulgaristan ile karşılaşacak olan ay-yıldızlı ekip, 18 Kasım 2025’te ise grup etabını İspanya deplasmanında tamamlayacak.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde 12 grup oluşturuldu. Gruplar şu şekilde:

A Grubu: Lüksemburg, Kuzey İrlanda, Almanya, Slovakya

B Grubu: Kosova, Slovenya, İsveç, İsviçre

C Grubu: Belarus, Yunanistan, Danimarka, İskoçya

D Grubu: Azerbaycan, İzlanda, Fransa, Ukrayna

E Grubu: Bulgaristan, Gürcistan, İspanya, TÜRKİYE

F Grubu: Ermenistan, Macaristan, İrlanda, Portekiz

G Grubu: Finlandiya, Polonya, Hollanda, Litvanya, Malta

H Grubu: Kıbrıs Rum Kesimi, Bosna Hersek, Avusturya, Romanya, San Marino

I Grubu: Norveç, İsrail, İtalya, Estonya, Moldova

J Grubu: Kuzey Makedonya, Galler, Belçika, Kazakistan, Lihtenştayn

K Grubu: İngiltere, Letonya, Sırbistan, Andorra, Arnavutluk

L Grubu: Karadağ, Çekya, Hırvatistan, Faroe Adaları, Cebelitarık.

