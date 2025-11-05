Menü Kapat
Namaz Vakitleri
16°
 | Hüseyin Bahcivan

Edirne deprem mi oldu son dakika? Edirne kaç büyüklüğünde deprem oldu?

AFAD tarafından açıklanan biglilere göre Yunanistan'ın Türkiye sınırlarına yakın bölgesinde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem Edirne ve çevre illerden de hissedildi. Vatandaşlar tarafından Edirne deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde oldu sorularının cevapları araştırılıyor.

Edirne deprem mi oldu son dakika? Edirne kaç büyüklüğünde deprem oldu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2025
saat ikonu 10:35
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
saat ikonu 10:35

Bugün (5 Kasım 2025 Çarşamba) sabah saat 10.16 sıralarında 'de hissedilen bir meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar tarafından Edirne deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Edirne deprem mi oldu son dakika? Edirne kaç büyüklüğünde deprem oldu?

EDİRNE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA 5 KASIM?

tarafından yapılan açıklamaya göre 'ın Türkiye sınırlarına yakın olan Drama şehrinde deprem meydana geldi. 4.5 büyüklüğündeki deprem 15.29 km derinliğinde oldu.

Sabah saatlerinde olan deprem Edirne ve çevre illerimizden de hissedildi.

Edirne deprem mi oldu son dakika? Edirne kaç büyüklüğünde deprem oldu?

AFAD, KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 5 KASIM

AFAD ve tarafından paylaşılan veriler sayesinde Türkiye'de olan veya hissedilen son depremlerin listesine ulaşabiliyoruz. AFAD tarafından paylaşılan 5 Kasım 2025 tarihinde gerçekleşen son depremlerin listesi şöyle:

Edirne deprem mi oldu son dakika? Edirne kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son depremlerin verileri şöyle:

Edirne deprem mi oldu son dakika? Edirne kaç büyüklüğünde deprem oldu?
