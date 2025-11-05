Edirne deprem mi oldu son dakika? Edirne kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Bugün (5 Kasım 2025 Çarşamba) sabah saat 10.16 sıralarında Edirne'de hissedilen bir deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar tarafından Edirne deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

EDİRNE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA 5 KASIM?

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Yunanistan'ın Türkiye sınırlarına yakın olan Drama şehrinde deprem meydana geldi. 4.5 büyüklüğündeki deprem 15.29 km derinliğinde oldu.

Sabah saatlerinde olan deprem Edirne ve çevre illerimizden de hissedildi.

AFAD, KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 5 KASIM

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler sayesinde Türkiye'de olan veya hissedilen son depremlerin listesine ulaşabiliyoruz. AFAD tarafından paylaşılan 5 Kasım 2025 tarihinde gerçekleşen son depremlerin listesi şöyle:

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son depremlerin verileri şöyle: