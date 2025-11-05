Edirne deprem mi oldu son dakika? Edirne kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Kategoriler
Bugün (5 Kasım 2025 Çarşamba) sabah saat 10.16 sıralarında Edirne'de hissedilen bir deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar tarafından Edirne deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Yunanistan'ın Türkiye sınırlarına yakın olan Drama şehrinde deprem meydana geldi. 4.5 büyüklüğündeki deprem 15.29 km derinliğinde oldu.
Sabah saatlerinde olan deprem Edirne ve çevre illerimizden de hissedildi.
