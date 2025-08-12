EXXEN tek maç satın alma var mı? Fenerbahçe Feyenoord maçı canlı yayınlanacak

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Hollanda temsilcisi Feyenoord’u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, İstanbul’daki karşılaşmada tur bileti için sahaya çıkacak.

EXXEN TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

EXXEN, tek maç satışı yapmıyor. Platform üzerinden maçları izlemek için EXXEN üyeliğinin yanı sıra genellikle Exxen Spor paketine sahip olmak gerekiyor. Bu paket olmadan UEFA Şampiyonlar Ligi eleme karşılaşmalarını canlı izlemek mümkün olmuyor.

Fenerbahçe-Feyenoord rövanş maçı da yalnızca EXXEN platformu üzerinden yayınlanacak. Yayını takip edebilmek için mevcut EXXEN hesabına spor paketi eklemek gerekebilir. Bu ekleme işlemi web veya mobil uygulama üzerinden yapılabildiği gibi bazı operatörler ve SMS seçenekleriyle de gerçekleştirilebiliyor.

EXXEN TEK MAÇ FİYAT ÜCRETİ NE KADAR?

EXXEN, tek maç için ayrı bir ücretlendirme yapmıyor. Maç yayınlarını izleyebilmek için aylık veya yıllık spor paketi aboneliği almak gerekiyor. Paket fiyatları, EXXEN’in resmi yardım sayfasında güncel olarak paylaşılıyor. Fenerbahçe-Feyenoord maçı da bu kapsamda spor paketi üzerinden izlenebilecek. Seyirciler, maç günü öncesinde ya da maç günü spor paketini ekleyerek yayın hakkını elde edebiliyor.

EXXEN FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Fenerbahçe ile Feyenoord arasındaki rövanş karşılaşması, EXXEN platformundan canlı yayınlanacak. İzleyicilerin, maç saatinde yayın platformuna giriş yaparak ve spor paketine sahip olarak karşılaşmayı takip etmesi mümkün.

Spor paketi aboneliği, EXXEN’in web sitesi, mobil uygulaması ya da belirli operatörler üzerinden SMS ile satın alınabiliyor. Yayın, internet bağlantısı üzerinden bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve uyumlu akıllı televizyonlardan izlenebiliyor.