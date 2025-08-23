Fenerbahçe Kocaelispor maçı canlı nereden izlenir? FB maçının yayınlandığı kanal

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig’de bu akşam Fenerbahçe Kocaelispor maçı oynanacak. Chobani Stadyumu’nda oynanacak olan maç için bekleyiş sürerken FB maçının yayınlandığı kanal netleşti.

FENERBAHÇE KOCALİESPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Süper Lig’de bugün 21.30'da başlayacak olan FB maçı Chobani Stadyumu’nda oynanırken binlerce taraftar tribünden takip ediyor. Maça gidemeyen taraftarlar ise televizyon ekranlarından takip edecek. İki takım ligde 41. Kez karşılaşırken Fenerbahçe karşılaşmalarda 20 kez rakibini mağlup etmişti. Bu akşam oynanacak olan FB Kocaelispor müsabakası beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak izlenebilecek.

FB MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma 21.30 itibarıyla başlayacak. Fenerbahçe, Chobani Stadyumu’nda rakibi Kocaelispor’u ağırlarken binlerce taraftar stadyuma akın etti. Tribünlerde coşkulu bekleyiş sürerken maça gidemeyenler televizyondan takip edecek. beIN Sports 1 kanalında yayınlanacak olan maç 21.30’da başlayacak. Karşılaşmanın önemli dakikaları ve golleri takımların sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Trendyol Süper Lig’de 23 Ağustos Cumartesi günü oynanacak olan FB Kocaelispor maçının hakemi belli oldu. Bugün oynanacak maçı Mehmet Türkmen yönetecek. Jayden Oosterwolde cezalı olması nedeniyle maça çıkamazken Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao ve Cenk Tosun sakatlık nedeniyle bugün takımının yanında olamayacak.