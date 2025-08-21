Fenerbahçe Kocaelispor maçı hakemi kim? Mehmet Türkmen Fenerbaçhe karnesi, yönettiği maçlar

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonu 3. haftasıyla birlikte devam ediyor. Bu hafta Kadıköy'de Fenerbahçe ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek.

Kritik mücadelenin başlamasına sayılı günler kala Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından hakem kadrosu açıklandı. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Kocaelispor hakemi kim olduğu merak ediliyor.

FENERBAHÇE - KOCAELİSPOR HAKEMİ KİM?

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Fenerbahçe - Kocaelispor maçında hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.

Türkemen'in yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Candaş Elbil yapacak. Dördüncü hakem olarak ise karşılaşmada Reşat Onur Coşkunses görev yapacak.

MEHMET TÜRKMEN FENERBAHÇE KARNESİ

Mehmet Türkmen kariyeri boyunca Fenerbahçe'nin toplam 6 karşılaşmasında görev aldı. Bu maçların sadece 1'inde sarı-lacivertliler mağlubiyet alırken, kalan 5'inde galibiyet aldı.

Fenerbahçe bu maçlarda sadece 6 sarı kart gördü ve 1 penaltı atışı kullandı.

MEHMET TÜRKMEN YÖNETTİĞİ FENERBAHÇE MAÇLARI

Mehmet Türkmen'in yönettiği Fenerbahçe maçlarının sonuçları ve tarihler is eşöyle: