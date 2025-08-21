Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Kocaelispor maçı hakemi kim? Mehmet Türkmen Fenerbaçhe karnesi, yönettiği maçlar

Trendyol Süper Lig'in 3. haftası kapsamında Fenerbahçe, Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. TFF tarafından Fenerbahçe - Kocaelispor maçının hakemi kim olduğu açıklandı. Taraftarlar tarafından Mehmet Türkmen'in Fenerbahçe karnesi ve yönettiği maçlar merak ediliyor.

'in 2025-2026 sezonu 3. haftasıyla birlikte devam ediyor. Bu hafta Kadıköy'de ile karşı karşıya gelecek.

Kritik mücadelenin başlamasına sayılı günler kala Türkiye Federasyonu () tarafından hakem kadrosu açıklandı. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Kocaelispor hakemi kim olduğu merak ediliyor.

FENERBAHÇE - KOCAELİSPOR HAKEMİ KİM?

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Fenerbahçe - Kocaelispor maçında hakem düdük çalacak.

Türkemen'in yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Candaş Elbil yapacak. Dördüncü hakem olarak ise karşılaşmada Reşat Onur Coşkunses görev yapacak.

MEHMET TÜRKMEN FENERBAHÇE KARNESİ

Mehmet Türkmen kariyeri boyunca Fenerbahçe'nin toplam 6 karşılaşmasında görev aldı. Bu maçların sadece 1'inde sarı-lacivertliler mağlubiyet alırken, kalan 5'inde galibiyet aldı.

Fenerbahçe bu maçlarda sadece 6 sarı kart gördü ve 1 penaltı atışı kullandı.

MEHMET TÜRKMEN YÖNETTİĞİ FENERBAHÇE MAÇLARI

Mehmet Türkmen'in yönettiği Fenerbahçe maçlarının sonuçları ve tarihler is eşöyle:

  • 30.08.2024 | Fenerbahçe 3:0 Alanyaspor
  • 27.10.2024 | Fenerbahçe 2:0 Bodrum FK
  • 07.12.2024 | Beşiktaş 1:0 Fenerbahçe
  • 02.03.2025 | Fenerbahçe 3:0 Antalyaspor
  • 06.04.2025 | Fenerbahçe 4:1 Trabzonspor
