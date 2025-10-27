Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? Gaziantep FK maçının yayınlandığı kanal belli oldu

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe Gaziantep FK maçı için bekleyiş devam ediyor. Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakanın saati 20.00 olarak belirlendi.

FENERBAHÇE MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Ligde çıktığı son 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik alan Gaziantep FK bu akşam Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Heyecanla beklenen müsabaka beIN Sports 1 kanalında şifreli ve canlı olarak ekranlara gelecek. Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın karşı karşıya gelecek Gaziantep FK ile Fenerbahçe, ligde 13. kez birbirine rakip olacak.

FENERBAHÇE GAZİANTEP MAÇI HANGİ KANALDA CANLI İZLENİR?

Bu akşam 20.00'de Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak olan maç beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Nefes kesen maç için bekleyiş sürüyor. Karşılaşmayı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. Fenerbahçe, daha önce rakibiyle deplasmanda 6 kez karşı karşıya gelirken geçmiş maçlarda üstünlük sağladı.

FB MAÇI NEREDEN İZLENİR?

27 Ekim Pazartesi akşamı Süper Lig'de oynanacak olan müsabaka için bekleyiş sürüyor. Binlerce taraftarın canlı olarak takip edeceği Fenerbahçe Gaziantep FK maçının yayınlandığı kanal da belli oldu. Müsabaka beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak.