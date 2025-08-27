Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
28°
Fenerbahçe turu geçerse kaçıncı torbada? Galatasaray ile birlikte 2 temsilcimiz olacak

Fenerbahçe turu geçerse kaçıncı torbada Şampiyonlar Ligi kura çekimine katılacağı belli oldu. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, Portekiz deplasmanında alacağı galibiyetle Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonunda 16 sezon aradan sonra lig aşamasına katılma şansı elde edecek. İşte Şampiyonlar Ligi kura çekimi öncesi Fenerbahçe’nin olduğu kura çekiminde ihtimaller…

Fenerbahçe turu geçerse kaçıncı torbada? Galatasaray ile birlikte 2 temsilcimiz olacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 19:17
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 19:17

play-off turu rövanşında , deplasmanda ’ya konuk olacak. Estadio de Luz’daki mücadele bu akşam saat 22.00’de başlayacak.

FENERBAHÇE TURU GEÇERSE KAÇINCI TORBADA?

Fenerbahçe, Benfica karşısında alacağı galibiyetle lig aşamasına yükselmesi halinde kura çekiminde 3. torbada yer alacak. kulüp katsayısı puanı 47.250 olan sarı-lacivertli ekip, 36 takım arasında yaklaşık 27. sırada bulunuyor. Bu sıralamaya göre, Fenerbahçe kura çekiminde 3. torbada olacak. Benfica’yı elemesi durumunda sarı-lacivertliler, 16 sezon aradan sonra Şampiyonlar Ligi’nde yer alma fırsatını yakalayabilecek.

Fenerbahçe turu geçerse kaçıncı torbada? Galatasaray ile birlikte 2 temsilcimiz olacak

Fenerbahçe, en son 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmişti. O tarihten bu yana turnuvaya katılamayan sarı-lacivertli takım, Benfica’yı elemesi durumunda yeniden Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en üst organizasyonunda boy gösterecek. ise 4. torbada yer alacak ve böylece iki Türk temsilcisinin lig aşamasında hangi rakiplerle eşleşeceği kura sonrası belli olacak.

Fenerbahçe turu geçerse kaçıncı torbada? Galatasaray ile birlikte 2 temsilcimiz olacak

AYNI ÜLKE TAKIMLARI ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE EŞLEŞEBİLİR Mİ?

UEFA’nın 2024-25 sezonundan itibaren uygulamaya koyduğu İsviçre modeli formatında, aynı ülke takımları birbirleriyle eşleşemiyor. Bu kuralla lig aşamasında dengeli bir fikstür oluşturulması ve farklı ülkelerden takımların karşı karşıya gelmesi garanti altına alındı. Ayrıca, her takım en fazla iki farklı ülkenin temsilcisiyle mücadele edebiliyor.

Yeni formatla birlikte 36 takımın tamamı tek bir puan tablosunda toplanıyor. Her takım 8 farklı rakibe karşı mücadele ediyor ve kura çekiminde ülke kısıtlamaları dikkate alınıyor.

Fenerbahçe turu geçerse kaçıncı torbada? Galatasaray ile birlikte 2 temsilcimiz olacak

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi 28 Ağustos’ta yani yarın Monaco’daki Grimaldi Forum’da gerçekleşecek. Kura çekimi saat 19.00’da başlayacak ve UEFA’nın resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak. Çekilişin ardından, UEFA’nın özel yazılımı her takıma 8 rakip atayacak.

Kura çekimi sonucunda takımların 8 maçlık fikstürü belirlenecek. Bu maçlar sonucunda oluşacak puan tablosunda ilk 8 sıradaki takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24 arasında yer alan takımlar iki ayaklı play-off oynayacak. 25 ile 36. sırada yer alan takımlar ise Avrupa kupalarına veda edecek.

Fenerbahçe turu geçerse kaçıncı torbada? Galatasaray ile birlikte 2 temsilcimiz olacak

GALATASARAY VE FENERBAHÇE EŞLEŞEBİLİR Mİ?

Galatasaray ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında birbirleriyle eşleşemeyecek. UEFA’nın ülke kısıtlamaları gereği aynı ülkenin takımları lig aşamasında karşı karşıya gelemiyor. Bu nedenle iki Türk temsilcisinin fikstürü birbirinden bağımsız şekilde belirlenecek.

Galatasaray 4. torbada, Fenerbahçe ise turu geçmesi halinde 3. torbada yer alacak. Ancak her iki takımın da rakipleri kura çekimiyle birlikte netleşecek ve bu süreçte birbirleriyle eşleşmeleri mümkün olmayacak.

