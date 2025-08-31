Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman rakipleri kimler?

UEFA Avrupa Ligi programı duyuruldu.
Kuraya ikinci torbadan giren ve kura neticesinde Dinamo Zagreb, Aston Villa, Ferencvaros, Victoria Plzen, Nice, FCSB, Stuttgart ve Brann ile eşleşen Fenerbahçe’nin maç takvimi kesinleşti.
UEFA Avrupa Ligi’nde ilk mücadelesine 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb karşısında çıkacak olan sarı lacivertliler, grubundaki son karşılaşmasını da 29 Ocak Perşembe günü deplasmanda Fotbal Club FCSB ile yapacak.
Fenerbahçe’nin Avrupa’daki maç takvimi ise şöyle:
36 ekibin yer alacağı ve lig formatının uygulanacağı UEFA Avrupa Ligi'nde her takım 4'ü sahasında, 4'ü deplasmanda olmak üzere 8 maça çıkacak.
Sıralamada ilk sekiz içinde bulunan kulüpler doğrudan son 16 turuna yükselecek.
9. ve 24. basamaklar arasındaki ekipler çift maç eleme sistemiyle play-off oynayacak ve 8 takım daha adını son 16 turuna yazdıracak.