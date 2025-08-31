Menü Kapat
SON DAKİKA!
Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman rakipleri kimler?

UEFA Avrupa Ligi programı kapsamında temsilcimiz Fenerbahçe’nin maç takvimi de belli oldu. Fenerbahçe'nin Avrupa maç takvimi belli oldu.

programı duyuruldu.

Kuraya ikinci torbadan giren ve kura neticesinde , , , Victoria Plzen, , FCSB, Stuttgart ve Brann ile eşleşen ’nin maç takvimi kesinleşti.

UEFA Avrupa Ligi’nde ilk mücadelesine 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb karşısında çıkacak olan sarı lacivertliler, grubundaki son karşılaşmasını da 29 Ocak Perşembe günü deplasmanda Fotbal Club FCSB ile yapacak.

FENERBAHÇE’NİN AVRUPA MAÇLARI NE ZAMAN?

Fenerbahçe’nin Avrupa’daki maç takvimi ise şöyle:

  1. 24 Eylül Çarşamba 22.00 Dinamo Zagreb – Fenerbahçe
  2. 2 Ekim Perşembe 19.45 Fenerbahçe - OGC Nice
  3. 23 Ekim Perşembe 19.45 Fenerbahçe - Vfb Stuttgart
  4. 6 Kasım Perşembe 23.00 FC Viktoria Plzeň – Fenerbahçe
  5. 27 Kasım Perşembe 20.45 Fenerbahçe - Ferencvárosı TC
  7. 22 Ocak Perşembe 20.45 Fenerbahçe – Aston Villa
  8. 29 Ocak Perşembe 23.00 Fotbal Club FCSB – Fenerbahçe
36 ekibin yer alacağı ve lig formatının uygulanacağı UEFA Avrupa Ligi'nde her takım 4'ü sahasında, 4'ü deplasmanda olmak üzere 8 maça çıkacak.

Sıralamada ilk sekiz içinde bulunan kulüpler doğrudan son 16 turuna yükselecek.

9. ve 24. basamaklar arasındaki ekipler çift maç eleme sistemiyle play-off oynayacak ve 8 takım daha adını son 16 turuna yazdıracak.

