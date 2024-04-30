30 Nisan 2024 15:24 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 15:28
Finn sınıfında mücadele eden Türk yelkenci Alican Kaynar’ın hayatı ve kariyeri
Alican Kaynar, Nacra 17’de 2024 Paris Olimpiyatları’na kota aldı. Alican Kaynar kimdir, kaç yaşında?
Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
Finn sınıfında mücadele eden 35 yaşındaki Alican Kaynar Beste Kaynakçı ile beraber 2024 Paris Olimpiyatları’na kota aldı.
ALİCAN KAYNAR KİMDİR?
30.10.1988 yılında İstanbul’da doğan Kaynar, 35 yaşında finn sınıfında mücadele eden Fenerbahçe Spor Kulübü üyesidir.
ALİCAN KAYNAR’IN KARİYERİ
Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübü’nün sporcusu Kaynar, 2012 Londra Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil ederek müsabakada 18.sırada yer aldı.
2016 Rio Olimpiyatları’na kota aldı. Rio Olimpiyatları’nda 13.olarak yer aldı.
Fransa’da düzenlenen Tüm Sınıflar Olimpiyat Eleme Yarışı’nda Nacra 17 alanında Beste Kaynakçı ile beraber 2024 Paris Olimpiyatları’na kota aldı.
Kaynak: TGRT Haber