Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Frankfurt Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde ilk sınav

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 1. hafta maçları kapsamında bugün temsilcimiz Galatasaray ile Almanya takımı Eintracht Frankfurt karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Frankfurt - Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Frankfurt Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde ilk sınav
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.09.2025
saat ikonu 17:09
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 17:09

'nde bugün temsilcimiz sezonun ilk maçına karşısında çıkacak. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan galibiyet alarak 'nde 3 puanla başlamak istiyor. Bir sonraki tura kalma konusunda Galatasaray için kritik olan karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı.

Futbolseverler tarafından Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

Frankfurt Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde ilk sınav

EİNTRACHT FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Frankfurt Arena'da oynanacak olan Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı açıklanan bilgilere göre TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

UEFA taraıfndan yapılan duyuruya göre ise karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Guida'nın yardımcılıklarını ise İtalya Federasyonu'ndan Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti yapacak.

Frankfurt Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde ilk sınav

EİNTRACHT FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 1. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmada sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldız santraforu Victor Osimhen ise forma giymeyecek.

Frankfurt Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde ilk sınav

EİNTRACHT FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Eintracht Frankfrut - Galatasaray karşılaşması Almanya'da bulunan Frankfurt Arena'da oynanacak.

ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#devler ligi
#Eintracht Frankfurt
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.