Frankfurt Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde ilk sınav

Devler Ligi'nde bugün temsilcimiz Galatasaray sezonun ilk maçına Eintracht Frankfurt karşısında çıkacak. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan galibiyet alarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 puanla başlamak istiyor. Bir sonraki tura kalma konusunda Galatasaray için kritik olan karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı.

Futbolseverler tarafından Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

EİNTRACHT FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Frankfurt Arena'da oynanacak olan Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı açıklanan bilgilere göre TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

UEFA taraıfndan yapılan duyuruya göre ise karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Guida'nın yardımcılıklarını ise İtalya Futbol Federasyonu'ndan Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti yapacak.

EİNTRACHT FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 1. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmada sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldız santraforu Victor Osimhen ise forma giymeyecek.

EİNTRACHT FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Eintracht Frankfrut - Galatasaray karşılaşması Almanya'da bulunan Frankfurt Arena'da oynanacak.