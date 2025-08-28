Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri hangi takımlar? Kura çekimi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 lig aşaması eşleşmeleri Monaco'da çekilen kura ile belirlendi.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri belli oldu.

İşte Galatasaray'ın rakipleri;

Lig aşamasında yer alan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Manchester City (D), Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt (D), Bodo/Glimt, Ajax (D), Union Saint-Gilloise ve Monaco (D) ile mücadele edecek.

Son şampiyon Paris Saint-Germain'in (PSG) rakipleri Bayern Münih, Barcelona (D), Atalanta, Bayer Leverkusen (D), Tottenham, Sporting (D), Newcastle United ve Athletic Bilbao (D) oldu.

Organizasyonun en fazla şampiyonluk yaşayan takımı Real Madrid ise Manchester City, Liverpool (D), Juventus, Benfica (D), Olimpik Marsilya, Olympiakos (D), Monaco ve Kairat (D) ile eşleşti.

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri ise şöyle:

1. Hafta: 16/18 Eylül 2025

2. Hafta: 30 Eylül/1 Ekim 2025

3. Hafta: 21/22 Ekim 2025

4. Hafta: 4/5 Kasım 2025

5. Hafta: 25/26 Kasım 2025

6. Hafta: 9/10 Aralık 2025

7. Hafta: 20/21 Ocak 2026

8. Hafta: 28 Ocak 2026