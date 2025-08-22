Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Gelibolu yangın son dakika söndürüldü mü? Çanakkale'de çıkan yangına müdahale ediliyor

22 Ağustos 2025 Cuma günü öğle saatlerinin ardından Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gönderilen ekipler alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Vatandaşlar tarafından Gelibolu yangın son dakika söndürüldü mü sorusunun cevabı araştırılıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.08.2025
saat ikonu 16:00
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
saat ikonu 16:04

Bugün saat 15.00 sıralarında 'nin ilçesine bağlı olan Ilgardere köyünde çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar tarafından Çanakkale Gelibolu yangın son dakika söndürülüp, söndürülmediği merak ediliyor.

Gelibolu yangın son dakika söndürüldü mü? Çanakkale'de çıkan yangına müdahale ediliyor

GELİBOLU YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Yetkililer tarafından aktarılan bilgilere göre henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleleri devam ediyor.

Yangının bölgeye yakın olan yerleşim yerlerine ulaşmaması için çalışmalar da sürdürülüyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, NSosyal'deki resmi hesabından yaptığı açıklamada "Gelibolu Ilgardere köyü kırsalında başlayan yangına 3 uçak, 3 helikopter ile havadan, 33 arazöz, 2 itfaiye, 3 dozer, 15 diğer araç ve 163 personel ile karadan müdahale edilmektedir." ifadelerini kullandı. Vali Toraman son açıklamasında ise yangına müdahale kapasitesinin arttırıldığını belirtti.

Yangını söndürmek için uçak ve helikopter sayısı 5'e, arazöz sayısı ise 49'a yükseltildi. Yangınla ilgili yetkililer tarafından yeni bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

Gelibolu yangın son dakika söndürüldü mü? Çanakkale'de çıkan yangına müdahale ediliyor

ÇANAKKALE GELİBOLU YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Yangının henüz neden çıktığı ekipler tarafından belirlenemedi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından yapılacak incelemelerle birlikte çıkış sebebinin netlik kazanması bekleniyor.

ETİKETLER
#yangın
#orman yangını
#çanakkale
#gelibolu
#Ilgardere
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.