Gelibolu yangın son dakika söndürüldü mü? Çanakkale'de çıkan yangına müdahale ediliyor

Bugün saat 15.00 sıralarında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı olan Ilgardere köyünde yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar tarafından Çanakkale Gelibolu yangın son dakika söndürülüp, söndürülmediği merak ediliyor.

GELİBOLU YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Yetkililer tarafından aktarılan bilgilere göre henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleleri devam ediyor.

Yangının bölgeye yakın olan yerleşim yerlerine ulaşmaması için çalışmalar da sürdürülüyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, NSosyal'deki resmi hesabından yaptığı açıklamada "Gelibolu Ilgardere köyü kırsalında başlayan yangına 3 uçak, 3 helikopter ile havadan, 33 arazöz, 2 itfaiye, 3 dozer, 15 diğer araç ve 163 personel ile karadan müdahale edilmektedir." ifadelerini kullandı. Vali Toraman son açıklamasında ise yangına müdahale kapasitesinin arttırıldığını belirtti.

Yangını söndürmek için uçak ve helikopter sayısı 5'e, arazöz sayısı ise 49'a yükseltildi. Yangınla ilgili yetkililer tarafından yeni bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

ÇANAKKALE GELİBOLU YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Yangının henüz neden çıktığı ekipler tarafından belirlenemedi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından yapılacak incelemelerle birlikte çıkış sebebinin netlik kazanması bekleniyor.