Göztepe Fenerbahçe maçı hakemi kim? Yasin Kol Fenerbahçe karnesi, yönettiği maçlar

Fenerbahçe bu hafta Trendyol Süper Lig kapsamında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
16 Ağustos 2025 Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Göztepe - Fenerbahçe maçı hakemi kim olduğu açıklandı.
TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Trendyol Süper Lig'in 2. haftası kapsamında oynanacak olan Göztepe - Fenerbahçe maçının hakemi Yasin Kol oldu.
Yasin Kol'un yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Alper Akarsu görevlendirildi.
Yasin Kol kariyeri boyunca Fenerbahçe'nin toplam 5 maçında görev aldı. Bu karşılaşmaların 4'ü Süper Lig'de, 1'i ise Türkyie Kupası kapsamında gerçekleşti.
Sarı-lacivertliler, Yasin Kol'un yönettiği karşılaşmalardan 4'ünde galibiyet ile ayrılırken, 1'inde ise mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 5 sarı kart gördü ve 3 penaltı kullandı. Sarı-lacivertlilerin rakipleri ise 1 penaltı atışı gerçekleştirdi.
Yasin Kol'un yönettiği Fenerbahçe maçları ve sonuçları şöyle: