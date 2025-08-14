Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Göztepe Fenerbahçe maçı hakemi kim? Yasin Kol Fenerbahçe karnesi, yönettiği maçlar

Trendyol Süper Lig'in 2. haftası kapsamında oynanacak olan Göztepe - Fenerbahçe maçının hakeminin kim olduğu açıklandı. TFF tarafından yapılan açıklamanın ardından Yasin Kol Fenerbahçe karnesi, yönettiği maçlar gündeme geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Göztepe Fenerbahçe maçı hakemi kim? Yasin Kol Fenerbahçe karnesi, yönettiği maçlar
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 13:40
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 13:40

bu hafta kapsamında ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

16 Ağustos 2025 Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. (TFF) tarafından Göztepe - Fenerbahçe maçı hakemi kim olduğu açıklandı.

Göztepe Fenerbahçe maçı hakemi kim? Yasin Kol Fenerbahçe karnesi, yönettiği maçlar

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Trendyol Süper Lig'in 2. haftası kapsamında oynanacak olan Göztepe - Fenerbahçe maçının hakemi Yasin Kol oldu.

Yasin Kol'un yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Alper Akarsu görevlendirildi.

Göztepe Fenerbahçe maçı hakemi kim? Yasin Kol Fenerbahçe karnesi, yönettiği maçlar

YASİN KOL FENERBAHÇE KARNESİ

Yasin Kol kariyeri boyunca Fenerbahçe'nin toplam 5 maçında görev aldı. Bu karşılaşmaların 4'ü Süper Lig'de, 1'i ise Türkyie Kupası kapsamında gerçekleşti.

Sarı-lacivertliler, Yasin Kol'un yönettiği karşılaşmalardan 4'ünde galibiyet ile ayrılırken, 1'inde ise mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 5 sarı kart gördü ve 3 penaltı kullandı. Sarı-lacivertlilerin rakipleri ise 1 penaltı atışı gerçekleştirdi.

Göztepe Fenerbahçe maçı hakemi kim? Yasin Kol Fenerbahçe karnesi, yönettiği maçlar

YASİN KOL'UN YÖNETTİĞİ FENERBAHÇE MAÇLARI

Yasin Kol'un yönettiği Fenerbahçe maçları ve sonuçları şöyle:

  • 04.05.2025 | Fenerbahçe 0:1 Beşiktaş
  • 13.04.2025 | Sivasspor 1:3 Fenerbahçe
  • 27.02.2025 | Gaziantep FK 1:4 Fenerbahçe
  • 16.04.2022 | Fenerbahçe 2:0 Göztepe
  • 20.02.2022 | Fenerbahçe 2:0 Hatayspor
ETİKETLER
#Futbol
#göztepe
#trendyol süper lig
#Türkiye Futbol Federasyonu
#Fenerbahçe
#Yasin Kol
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.