Göztepe Konyaspor maç sonucu kaç kaç? Kıran kırana mücadele

İstanbul
Göztepe, Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor’u ağırladı.
Maç Gürsel Aksel Stadyumu’nda gerçekleşti.
Karşılaşmada Ali Şansalan görev yaptı. Göztepe ile Konyaspor arasındaki mücadele 1-1’lik beraberlikle tamamlandı.
Göztepe’nin golünü 50. dakikada Anthony Dennis attı.
Konyaspor’da ağları 85. dakikada Tunahan Taşçı sarstı.
Bu skorun ardından Göztepe 8, Konyaspor ise 7 puana ulaştı.
İki takımın ilk 11’leri şöyleydi:
Göztepe: Lis, Arda Okan, Heliton, Furkan, Bokele, Cherni, Rhaldney, Dennis, Olaitan, Janderson, Juan.
Konyaspor: Deniz, Andzouana, Uğurcan, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Melih, Aleksic, Ndao, Bardhi, Umut.