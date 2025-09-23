Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

GSB 450 yurt personeli alımı sonuçları açıklandı mı?

GSB KYK yurt yönetim görevlisi alımı sonuçları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek duyuruya çevrildi.

GSB 450 yurt personeli alımı sonuçları açıklandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2025
17:34
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
17:34

450 yurt personeli işe alım başvuru sonuçları, Eylül ayının sonlarına doğru ilerlenmesiyle birlikte sorgulanmaya başlandı.

Adaylar, 166 erkek, 284 kadının istihdam edileceği yurt görevlisi sonuçlarını incelemeye başladı.

GSB 450 yurt personeli alımı sonuçları açıklandı mı?

GSB YURT PERSONELİ SONUÇLARI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 450 sözleşmeli yurt yönetim personelinin alımı için başvuru sürecinin 8 Eylül'de başlayacağını açıklamıştı.

Başvurular 12 Eylül’de tamamlanırken GSB yurt personeli alımı sonuçlarının Ekim ayının ilk haftasında duyurulması öngörülüyor.

GSB 450 yurt personeli alımı sonuçları açıklandı mı?

GSB KYK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvurular için aranan şartlar şöyleydi:

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde yer alan koşulları taşımak,
  • Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
  • Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel statüsünde çalışmıyor olmak,
  • Sözleşmeli personel olarak görev yapmakta iken sözleşme hükümlerine aykırı davranması nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi sonlandırılanlar veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak.

Sıkça Sorulan Sorular

GSB KYK personel alımı için kaç kişi işe alınacak?
Toplamda 450 kişi istihdam edilecek. Bunların 166’sı erkek, 284’ü ise kadın personel olacak.
#gençlik ve spor bakanlığı
#GSB
#kyk
#Yurt Personel İşe Alımı
#Yurt Gözrevi
#Aktüel
