Güneş Tutulması saat kaçta? 21 Eylül Güneş Tutulması Türkiye'den de izlenecek mi?

Güneş Tutulmaları ve Ay Tutulmaları gökyüzünde görsel bir şölen sunuyor. Uzmanlar tarafından açıklanan bilgilere göre bir sonraki güneş tutulmasının tarihi belli oldu. Vatandaşlar tarafından Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşeceği merak ediliyor. Ayrıca Güneş Tutulması'nın Türkiye'den izlenip, izlemeyeceği de araştırılıyor.

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 21 EYLÜL?

Uzmanlar tarafından açıklanan bilgilere göre Güneş Tutulması 21 Eylül 2025 Pazar günü gece saatlerinde gerçekleşecek. Türkiye saatiyle tutulma 22.53'te başlayacak.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

Güneş Tutulması, Türkiye'den izlenemeyecek. Uzmanlar tarafından aktarılan bilgilere göre tutulma Okyanusya, Avustralya ve Antartika kıtalarından izlenebilecek. Türkiye ve Avrupa'da ise gözlemlenemeyecek. Tutulmanın parçalı olarak gerçekleşeceği duyuruldu.

PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Parçalı Güneş Tutulması, Ay'ın Güneş ile Dünya arasına girmesi sonucunda Güneş'in sadece bir kısmının örtüldüğü tutulmadır. Bu tutulma sırasında Güneş diskinin tamamı değil, yalnızca bir bölümü görünmez. Gözle görülmesine rağmen güneş tam kapanmadığı için özel filtreler olmadan izlenmesi tehlikelidir. Bu yüzden insanların parçalı güneş tutulmasını çıplak gözle izlemesi tavsiye edilmiyor.