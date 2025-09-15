Menü Kapat
TGRT Haber
24°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Güneş Tutulması saat kaçta? 21 Eylül Güneş Tutulması Türkiye'den de izlenecek mi?

Güneş Tutulması 21 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşecek. Vatandaşlar tarafından Güneş Tutulması'nın ne zaman, saat kaçta gerçekleşeceği merak ediliyor. 21 Eylül Güneş Tutulması'nın Türkiye'den izlenip, izlenemeyeceği belli oldu. Güneş Tutulması bu kez parçalı olarak gerçekleşecek.

Güneş Tutulması saat kaçta? 21 Eylül Güneş Tutulması Türkiye'den de izlenecek mi?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 09:37

Güneş Tutulmaları ve Ay Tutulmaları gökyüzünde görsel bir şölen sunuyor. Uzmanlar tarafından açıklanan bilgilere göre bir sonraki güneş tutulmasının tarihi belli oldu. Vatandaşlar tarafından ne zaman, saat kaçta gerçekleşeceği merak ediliyor. Ayrıca Güneş Tutulması'nın 'den izlenip, izlemeyeceği de araştırılıyor.

Güneş Tutulması saat kaçta? 21 Eylül Güneş Tutulması Türkiye'den de izlenecek mi?

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 21 EYLÜL?

Uzmanlar tarafından açıklanan bilgilere göre Güneş Tutulması 21 Eylül 2025 Pazar günü gece saatlerinde gerçekleşecek. Türkiye saatiyle tutulma 22.53'te başlayacak.

Güneş Tutulması saat kaçta? 21 Eylül Güneş Tutulması Türkiye'den de izlenecek mi?

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

Güneş Tutulması, Türkiye'den izlenemeyecek. Uzmanlar tarafından aktarılan bilgilere göre tutulma Okyanusya, Avustralya ve Antartika kıtalarından izlenebilecek. Türkiye ve Avrupa'da ise gözlemlenemeyecek. Tutulmanın parçalı olarak gerçekleşeceği duyuruldu.

Güneş Tutulması saat kaçta? 21 Eylül Güneş Tutulması Türkiye'den de izlenecek mi?

PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Parçalı Güneş Tutulması, Ay'ın Güneş ile Dünya arasına girmesi sonucunda Güneş'in sadece bir kısmının örtüldüğü tutulmadır. Bu tutulma sırasında Güneş diskinin tamamı değil, yalnızca bir bölümü görünmez. Gözle görülmesine rağmen güneş tam kapanmadığı için özel filtreler olmadan izlenmesi tehlikelidir. Bu yüzden insanların parçalı güneş tutulmasını çıplak gözle izlemesi tavsiye edilmiyor.

ETİKETLER
#Türkiye
#güneş tutulması
#ay tutulması
#Astronomin
#21 Eylül 2025
#Parçalı Güneş Tutulması
#Aktüel
