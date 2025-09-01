Menü Kapat
29°
Gürcistan Türkiye maçı ne zaman? Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu kadroda mı?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Gürcistan karşısına çıkacakken, karşılaşmanın ilk 11’i merak konusu oldu.

Milli Takım 2026 'nde önce deplasmanda ile karşı karşıya gelecek, ardından ise güçlü ile kozlarını paylaşacak.

Gruptaki diğer takımlar olan İspanya ve Bulgaristan ile oynanacak karşılaşmalar da büyük önem taşıyor.

Türkiye'nin bu maçlarda alacağı sonuçlar, turnuvaya katılma şansını doğrudan etkileyecek.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 19.00'da Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

Mücadelenin TV8’den canlı yayınlanması bekleniyor.

Milli takımın maç programı şöyle:

4 Eylül Perşembe: 19.00 Gürcistan-Türkiye, Boris Paichadze Ulusal Stadyumu

7 Eylül Pazar: 21.45 Türkiye-İspanya, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu.

MİLLİ TAKIM KADRODA KİMLER VAR?

A Milli Takım'ın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Berke Özer, Uğurcan Çakır

Savunma: Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Salih Özcan

Forvet hattı: Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

Milli futbolcuların Avrupa Elemeleri’nde turnuva şansı nasıl?
Milli takım önce deplasmanda Gürcistan ile karşılaşacak, ardından güçlü İspanya’yı ağırlayacak. Bu maçlar, Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası’na katılma şansını doğrudan etkileyecek.
