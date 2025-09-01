Gürcistan Türkiye maçı ne zaman? Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu kadroda mı?

Milli Takım 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde önce deplasmanda Gürcistan ile karşı karşıya gelecek, ardından ise güçlü İspanya ile kozlarını paylaşacak.

Gruptaki diğer takımlar olan İspanya ve Bulgaristan ile oynanacak karşılaşmalar da büyük önem taşıyor.

Türkiye'nin bu maçlarda alacağı sonuçlar, turnuvaya katılma şansını doğrudan etkileyecek.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 19.00'da Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

Mücadelenin TV8’den canlı yayınlanması bekleniyor.

Milli takımın maç programı şöyle:

4 Eylül Perşembe: 19.00 Gürcistan-Türkiye, Boris Paichadze Ulusal Stadyumu

7 Eylül Pazar: 21.45 Türkiye-İspanya, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu.

MİLLİ TAKIM KADRODA KİMLER VAR?

A Milli Takım'ın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Berke Özer, Uğurcan Çakır

Savunma: Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Salih Özcan

Forvet hattı: Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Yunus Akgün