Heybeliada Ruhban Okulu nerede açılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti kapsamında Donald Trump ile de bir araya geldi.

Buluşma öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan Heybeliada Ruhban Okulu ile alakalı bir soruya da cevap verdi.

HEYBELİADA RUHBAN OKULU NEREDE?

Heybeliada Ruhban Okulu, Hıristiyan Ortodoks din görevlileri yetiştirmek maksadıyla İstanbul Heybeliada’da 1844’te açıldı.

1844-1971 yılları arasında Ortodoks dünyasının en önemli ilahiyat kurumu kabul edilen okul, 1971 Anayasasıyla birlikte eğitimini durdurdu.

HEYBELİADA RUHBAN OKULU TEKRAR AÇILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Trump buluşması öncesinde Heybeliada Ruhban Okulu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Heybeliada Okulu konusunda üzerimize ne düşerse biz onu zaten yapmaya kararlıyız. Döndüğümde de Sayın Bartholomeos ile bu meseleyi görüşme fırsatım olacak."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise daha önce okulu ziyaret etmiş ve “Okulun, Ruhban Okulu olarak faaliyet gösterebilmesi açısından kendi hazırlığımızı yapıyoruz” demişti.