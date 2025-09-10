Menü Kapat
TGRT Haber
26°
Aktüel
İBB burs başvurusu ne zaman 2025? İBB bursunun ne kadar olduğu gündemde

Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala öğrencilerin burs araştırmaları da hız kazandı. Öğrenciler tarafından 2025 İBB burs başvurularının ne zaman başlayacağı ve ne kadar olduğu merak ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından İstanbul'da ikamet eden ve okuyan ön lisans ve lisans öğrencilerine her yıl belirli oranda burs veriliyor.

Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala öğrenciler tarafından İBB burs başvurularının ne zaman başlayacağı merak edilmeye başlandı.

İBB BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN 2025?

İBB tarafından henüz burs başvurularının ne zaman başlayacağıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz yıl İBB burs başvuruları 26 Eylül - 1 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. İBB burs başvuru sonuçları ise 31 Aralık 2024 tarihinde duyurulmuştu.

Bu yılda İBB burs başvurularının yine bu tarihler arasında gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.

İBB BURS NE KADAR, KAÇ TAKSİT ÖDENİYOR 2025?

İBB tarafından 2024-2025 eğitim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere toplamda 15 bin TL ödeme gerçekleştirilmişti. Bu ödemeler iki taksit halinde öğrencilerin hesaplarına yatırılmıştı.

2025 yılı için henüz burs miktarı ve kaç taksit olarak yatırılacağı belirlenmedi. İBB tarafından yapılacak olan burs başvuru duyurusuyla birlikte, ne kadar olduğunun da açıklanması bekleniyor.

