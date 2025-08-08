Menü Kapat
Avatar
Editor
 TGRT Haber

Icardi ne zaman sahalara dönecek? Dev maça yetiştirilmeye çalışılıyor

Icardi ne zaman sahalara dönecek merak ediliyor. Galatasaray’ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, sağ diz ön çapraz bağında kopma ve menisküs hasarı nedeniyle 2024-2025 sezonunun büyük bir kısmını kaçırdı. Tedavi ve rehabilitasyon süreci devam eden oyuncunun sahalara dönüşü için teknik ekip titiz bir planlama yapıyor. İşte Icardi’nin sakatlığında son durum ve sahalara tahmini dönüş tarihi…

Icardi ne zaman sahalara dönecek? Dev maça yetiştirilmeye çalışılıyor
08.08.2025
08.08.2025
saat ikonu 21:45

Mauro Icardi’nin sahalara dönüş süreci, camiasında büyük bir heyecanla takip ediliyor. Teknik ekip, yıldız oyuncunun sürecini dikkatle yönetiyor.

İCARDİ NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Galatasaray, Mauro Icardi’yi 2025-2026 sezonu başında, özellikle Eylül’'de başlayacak ilk maçına yetiştirmeyi hedefliyor. Daha önce 24 Ağustos 2025’teki Kayserispor maçına yetişmesi bekleniyordu, ancak son bilgiler, oyuncunun tam hazır hale gelmesi için biraz daha zamana ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.

Icardi ne zaman sahalara dönecek? Dev maça yetiştirilmeye çalışılıyor

Teknik direktör son açıklamasında, Icardi’nin şut atma ve oyun kuruculuğu konusunda hiçbir sıkıntısı olmadığını, futbolu çok özlediğini ve 2-3 hafta içinde tam hazır hale gelebileceğini ifade etti.

Icardi ne zaman sahalara dönecek? Dev maça yetiştirilmeye çalışılıyor

Icardi, kademeli olarak takımla çalışmalara katılmaya başladı ve şu anda joker oyuncu olarak antrenmanlarda yer alıyor. Teknik ekip, oyuncunun sağlığını riske atmamak için tamamen hazır olduğunda sahaya sürmeyi planlıyor. Icardi’nin saha içindeki motivasyonu ve etkisi, teknik heyet tarafından olumlu bulunuyor.

Icardi ne zaman sahalara dönecek? Dev maça yetiştirilmeye çalışılıyor

İCARDİ NE ZAMAN OYNAYACAK, NE ZAMAN MAÇA ÇIKACAK?

Galatasaray, Icardi’nin sahalara dönüşü için titiz bir planlama yürütüyor ve oyuncunun 2025-2026 sezonu başında, özellikle Eylül 2025’teki Şampiyonlar Ligi maçlarında forma giymesi bekleniyor. Teknik ekip, Icardi’nin tam hazır hale gelmesi için 2-3 haftalık bir süre öngörüyor, ancak bu süreçte herhangi bir risk alınmayacak.

Icardi ne zaman sahalara dönecek? Dev maça yetiştirilmeye çalışılıyor

İCARDİ NE ZAMAN SAKATLANMIŞTI?

Mauro Icardi, 7 Kasım 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi’nde Tottenham ile oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağında kopma ve menisküs hasarı yaşamıştı. Bu ciddi , oyuncunun 2024-2025 sezonunun büyük bir kısmını kaçırmasına neden oldu ve uzun bir tedavi süreci gerektirdi. Icardi’nin sakatlığı, Galatasaray’ın hücum hattında önemli bir eksiklik oluştururken, takımın oyun planlarını da etkiledi.

Icardi ne zaman sahalara dönecek? Dev maça yetiştirilmeye çalışılıyor

Sakatlığın ardından Icardi, yoğun bir tedavi ve rehabilitasyon programına alındı. Şu anda kademeli olarak takımla çalışmalara katılan oyuncu, sahalara dönüş için son hazırlıklarını yapıyor.

