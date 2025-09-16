İstanbul'da trafiğe kapalı yollar 17-21 Eylül! TEKNOFEST programı kapsamında trafiğe kapatılacak

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul'da 17-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. TEKNOFEST programı kapsamında İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Vatandaşlar tarafından 17-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar merak ediliyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından aktarılan bilgilere göre 17-21 Eylül 2025 tarihleri arasında trafiğe kapatılacak olan yollar şöyle:
Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Hanımeli Sokak Kavşağından Yeni Havaalanı Caddesine Çıkan Tali Yol
Atatürk Havalimanı Ana Kapı Kavşağından Ana Kapı İstikametine Giden Yollar
Yeni Havaalanı Caddesi Sahil İstikameti C Terminali Ve Vip Ayrımları
Bu yollar 5 gün boyunca sabah saat 07.00'de trafiğe kapatılacak. Saat 22.00'dan sonra ise tekrardan trafiğe açılacak.
TEKNOFEST nedeniyle trafiğe kapalı olan yollar yerine alternatif olarak vatandaşların Yeni Havaalanı Caddesi güzergahını kullanabileceği belirtildi.