İstanbul'da trafiğe kapalı yollar 17-21 Eylül! TEKNOFEST programı kapsamında trafiğe kapatılacak

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul'da 17-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. TEKNOFEST programı kapsamında İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Vatandaşlar tarafından 17-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar merak ediliyor.

İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 17-21 EYLÜL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından aktarılan bilgilere göre 17-21 Eylül 2025 tarihleri arasında trafiğe kapatılacak olan yollar şöyle:

Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Hanımeli Sokak Kavşağından Yeni Havaalanı Caddesine Çıkan Tali Yol

Atatürk Havalimanı Ana Kapı Kavşağından Ana Kapı İstikametine Giden Yollar

Yeni Havaalanı Caddesi Sahil İstikameti C Terminali Ve Vip Ayrımları

Bu yollar 5 gün boyunca sabah saat 07.00'de trafiğe kapatılacak. Saat 22.00'dan sonra ise tekrardan trafiğe açılacak.

İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLARIN ALTERNATİF GÜZERGAHLARI 17-21 EYLÜL

TEKNOFEST nedeniyle trafiğe kapalı olan yollar yerine alternatif olarak vatandaşların Yeni Havaalanı Caddesi güzergahını kullanabileceği belirtildi.