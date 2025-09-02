Menü Kapat
31°
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

İzmir Buca, Bornova, Çiğli su kesintisi 2 Eylül! Yaklaşık 30 saat sular gelmeyecek

İzmir Buca su kesintisinin biteceği saat belli olurken bugün İzmir'de Bornova, Çiğli, Bergama, Aliağa gibi ilçelerde uzun süreli su kesintisi yaşanacak. Bugün meydana gelen arızalar için ekipler çalışma planı hazırlarken bazı bölgelerde neredeyse 30 saatlik su kesintisi planlandı.

İzmir Buca, Bornova, Çiğli su kesintisi 2 Eylül! Yaklaşık 30 saat sular gelmeyecek
ve başta olmak üzere bugün 'de yaşanacak. 2 Eylül Salı günü meydana gelecek olan arızalar için bakım çalışmaları yapılırken erken saatlerde başlayan su kesintisi bir süre devam edecek.

İZMİR BUCA, ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ 2 EYLÜL

Bugün için planlanan bakım çalışmaları kapsamında Buca'da 4 saat, Çiğli'de 14 saatlik su kesintisi yaşanacak.

BUCA
Arıza Tarihi: 02.09.2025 07:10 – 11:10 (yaklaşık 4 saat)
Neden: Pompa Arızası
Etkilenen Yerler: Aydoğdu, Cumhuriyet, Çağdaş, İzkent, Karanfil, Murathan, Şirinkapı Mahalleleri

ÇİĞLİ
Arıza Tarihi: 01.09.2025 22:00 – 02.09.2025 12:00 (yaklaşık 14 saat)
Neden: Ana Boru Arızası
Etkilenen Yerler: Güzeltepe, Şirintepe, Yakakent Mahalleleri (Çamlıkent Konutları dahil)

İzmir Buca, Bornova, Çiğli su kesintisi 2 Eylül! Yaklaşık 30 saat sular gelmeyecek

İZMİR BORNOVA, BERGAMA SU KESİNTİSİ SON DAKİKA

ALİAĞA
Arıza Tarihi: 26.08.2025 15:36 – 18:37 (yaklaşık 3 saat)
Neden: Ana Boru Arızası
Etkilenen Yerler: Helvacı Fatih ve Mimar Sinan Mahalleleri

İzmir Buca, Bornova, Çiğli su kesintisi 2 Eylül! Yaklaşık 30 saat sular gelmeyecek

BERGAMA
Arıza Tarihi: 01.09.2025 16:30 – 23:30 (yaklaşık 7 saat)
Neden: Yeraltı su seviyelerinin azalması ve yoğun kullanım → basınç düşüklüğü
Etkilenen Yerler: Atmaca, Bahçelievler, Fatih, Gaziosmanpaşa, Gazipaşa, Selçuk, Talatpaşa, Ulucamii, Zafer Mahalleleri

BORNOVA
Arıza Tarihi: 02.09.2025 09:15 – 11:15 (yaklaşık 2 saat)
Neden: Branşman Arızası
Etkilenen Yerler: Erzene ve Ergene Mahalleleri’nin bir kısmı

BORNOVA
Arıza Tarihi: 01.09.2025 01:39 – 02.09.2025 09:00 (yaklaşık 31 saat)
Neden: Depo seviyesinin düşüklüğü ve yoğun kullanım → basınç düşüklüğü
Etkilenen Yerler: Atatürk, Evka 4, İnönü, Kızılay Mahalleleri

İzmir Buca, Bornova, Çiğli su kesintisi 2 Eylül! Yaklaşık 30 saat sular gelmeyecek

İZMİR FOÇA, KARABURUN, KONAK SULAR NE ZAMAN GELECEK?

FOÇA
Arıza Tarihi: 02.09.2025 07:58 – 12:00 (yaklaşık 4 saat)
Neden: Ana Boru Arızası
Etkilenen Yerler: Yenifoça Merkez’in tamamı (Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal Atatürk Mahalleleri)

KARABURUN
Arıza Tarihi: 02.09.2025 08:30 – 10:30 (yaklaşık 2 saat)
Neden: Pompa Arızası (motor pano arızası)
Etkilenen Yerler: Tepeboz Mahallesi, Yeniliman Küme Evleri

KONAK
Arıza Tarihi: 02.09.2025 09:26 – 10:26 (yaklaşık 1 saat)
Neden: Bölge Sayaç Bakımı
Etkilenen Yerler: Alsancak Mahallesi (711 nolu sayaç hattı)

MENEMEN
Arıza Tarihi: 01.09.2025 19:49 – 22:52 (yaklaşık 3 saat)
Neden: Belirtilmemiş
Etkilenen Yerler: Atatürk Mahallesi, Atatürk Plastik OSB

