İzmir Buca, Bornova, Çiğli su kesintisi 2 Eylül! Yaklaşık 30 saat sular gelmeyecek

Buca ve Çiğli başta olmak üzere bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak. 2 Eylül Salı günü meydana gelecek olan arızalar için bakım çalışmaları yapılırken erken saatlerde başlayan su kesintisi bir süre devam edecek.

İZMİR BUCA, ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ 2 EYLÜL

Bugün için planlanan bakım çalışmaları kapsamında Buca'da 4 saat, Çiğli'de 14 saatlik su kesintisi yaşanacak.

BUCA

Arıza Tarihi: 02.09.2025 07:10 – 11:10 (yaklaşık 4 saat)

Neden: Pompa Arızası

Etkilenen Yerler: Aydoğdu, Cumhuriyet, Çağdaş, İzkent, Karanfil, Murathan, Şirinkapı Mahalleleri

ÇİĞLİ

Arıza Tarihi: 01.09.2025 22:00 – 02.09.2025 12:00 (yaklaşık 14 saat)

Neden: Ana Boru Arızası

Etkilenen Yerler: Güzeltepe, Şirintepe, Yakakent Mahalleleri (Çamlıkent Konutları dahil)

İZMİR BORNOVA, BERGAMA SU KESİNTİSİ SON DAKİKA

ALİAĞA

Arıza Tarihi: 26.08.2025 15:36 – 18:37 (yaklaşık 3 saat)

Neden: Ana Boru Arızası

Etkilenen Yerler: Helvacı Fatih ve Mimar Sinan Mahalleleri

BERGAMA

Arıza Tarihi: 01.09.2025 16:30 – 23:30 (yaklaşık 7 saat)

Neden: Yeraltı su seviyelerinin azalması ve yoğun kullanım → basınç düşüklüğü

Etkilenen Yerler: Atmaca, Bahçelievler, Fatih, Gaziosmanpaşa, Gazipaşa, Selçuk, Talatpaşa, Ulucamii, Zafer Mahalleleri

BORNOVA

Arıza Tarihi: 02.09.2025 09:15 – 11:15 (yaklaşık 2 saat)

Neden: Branşman Arızası

Etkilenen Yerler: Erzene ve Ergene Mahalleleri’nin bir kısmı

BORNOVA

Arıza Tarihi: 01.09.2025 01:39 – 02.09.2025 09:00 (yaklaşık 31 saat)

Neden: Depo seviyesinin düşüklüğü ve yoğun kullanım → basınç düşüklüğü

Etkilenen Yerler: Atatürk, Evka 4, İnönü, Kızılay Mahalleleri

İZMİR FOÇA, KARABURUN, KONAK SULAR NE ZAMAN GELECEK?

FOÇA

Arıza Tarihi: 02.09.2025 07:58 – 12:00 (yaklaşık 4 saat)

Neden: Ana Boru Arızası

Etkilenen Yerler: Yenifoça Merkez’in tamamı (Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal Atatürk Mahalleleri)

KARABURUN

Arıza Tarihi: 02.09.2025 08:30 – 10:30 (yaklaşık 2 saat)

Neden: Pompa Arızası (motor pano arızası)

Etkilenen Yerler: Tepeboz Mahallesi, Yeniliman Küme Evleri

KONAK

Arıza Tarihi: 02.09.2025 09:26 – 10:26 (yaklaşık 1 saat)

Neden: Bölge Sayaç Bakımı

Etkilenen Yerler: Alsancak Mahallesi (711 nolu sayaç hattı)

MENEMEN

Arıza Tarihi: 01.09.2025 19:49 – 22:52 (yaklaşık 3 saat)

Neden: Belirtilmemiş

Etkilenen Yerler: Atatürk Mahallesi, Atatürk Plastik OSB