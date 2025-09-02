İzmir Buca, Bornova, Çiğli su kesintisi 2 Eylül! Yaklaşık 30 saat sular gelmeyecek

Buca ve Çiğli başta olmak üzere bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak. 2 Eylül Salı günü meydana gelecek olan arızalar için bakım çalışmaları yapılırken erken saatlerde başlayan su kesintisi bir süre devam edecek.
Bugün için planlanan bakım çalışmaları kapsamında Buca'da 4 saat, Çiğli'de 14 saatlik su kesintisi yaşanacak.
BUCA
Arıza Tarihi: 02.09.2025 07:10 – 11:10 (yaklaşık 4 saat)
Neden: Pompa Arızası
Etkilenen Yerler: Aydoğdu, Cumhuriyet, Çağdaş, İzkent, Karanfil, Murathan, Şirinkapı Mahalleleri
ÇİĞLİ
Arıza Tarihi: 01.09.2025 22:00 – 02.09.2025 12:00 (yaklaşık 14 saat)
Neden: Ana Boru Arızası
Etkilenen Yerler: Güzeltepe, Şirintepe, Yakakent Mahalleleri (Çamlıkent Konutları dahil)
ALİAĞA
Arıza Tarihi: 26.08.2025 15:36 – 18:37 (yaklaşık 3 saat)
Neden: Ana Boru Arızası
Etkilenen Yerler: Helvacı Fatih ve Mimar Sinan Mahalleleri
BERGAMA
Arıza Tarihi: 01.09.2025 16:30 – 23:30 (yaklaşık 7 saat)
Neden: Yeraltı su seviyelerinin azalması ve yoğun kullanım → basınç düşüklüğü
Etkilenen Yerler: Atmaca, Bahçelievler, Fatih, Gaziosmanpaşa, Gazipaşa, Selçuk, Talatpaşa, Ulucamii, Zafer Mahalleleri
BORNOVA
Arıza Tarihi: 02.09.2025 09:15 – 11:15 (yaklaşık 2 saat)
Neden: Branşman Arızası
Etkilenen Yerler: Erzene ve Ergene Mahalleleri’nin bir kısmı
BORNOVA
Arıza Tarihi: 01.09.2025 01:39 – 02.09.2025 09:00 (yaklaşık 31 saat)
Neden: Depo seviyesinin düşüklüğü ve yoğun kullanım → basınç düşüklüğü
Etkilenen Yerler: Atatürk, Evka 4, İnönü, Kızılay Mahalleleri
FOÇA
Arıza Tarihi: 02.09.2025 07:58 – 12:00 (yaklaşık 4 saat)
Neden: Ana Boru Arızası
Etkilenen Yerler: Yenifoça Merkez’in tamamı (Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal Atatürk Mahalleleri)
KARABURUN
Arıza Tarihi: 02.09.2025 08:30 – 10:30 (yaklaşık 2 saat)
Neden: Pompa Arızası (motor pano arızası)
Etkilenen Yerler: Tepeboz Mahallesi, Yeniliman Küme Evleri
KONAK
Arıza Tarihi: 02.09.2025 09:26 – 10:26 (yaklaşık 1 saat)
Neden: Bölge Sayaç Bakımı
Etkilenen Yerler: Alsancak Mahallesi (711 nolu sayaç hattı)
MENEMEN
Arıza Tarihi: 01.09.2025 19:49 – 22:52 (yaklaşık 3 saat)
Neden: Belirtilmemiş
Etkilenen Yerler: Atatürk Mahallesi, Atatürk Plastik OSB