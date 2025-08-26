Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

İzmir Seferihisar yangın son dakika söndürüldü mü? Ormanlık alandan dumanlar yükseliyor

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Vatandaşlar tarafından İzmir Seferihisar yangın son dakika söndürüldü mü, son durumu merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 13:39
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 13:39

Bugün (26 Ağustos 2025 Salı) 'in ilçesine bağlı olan Beyler Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı.

Saat 12.00 sıralarında başlayan yangından yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Vatandaşlar tarafından İzmir Seferihisar yangın son durumu merak ediliyor.

İzmir Seferihisar yangın son dakika söndürüldü mü? Ormanlık alandan dumanlar yükseliyor

İZMİR SEFERİHİSAR YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Yetkililer tarafından açıklanan bilgilere göre alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 uçak, 11 helikopter ile havadan, 21 arazöz, 7 su ikmal ve 2 dozer ile karadan müdahaleler devam ediyor.

İtfaiye ekiplerinin de yangını söndürmek için çalışmalara destek verdiği öğrenildi.

İzmir Seferihisar yangın son dakika söndürüldü mü? Ormanlık alandan dumanlar yükseliyor

İZMİR SEFERİHİSAR YANGIN NEDEN ÇIKTI?

İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Beyler Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda 26 Ağustos 2025 Salı günü çıkan yangının henüz nedeni belirlenemedi. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından yapılacak incelemelerle birlikte yangının çıkış sebebinin netlik kazanması bekleniyor. Konuyla ilgili yetkililer tarafından yeni bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

ETİKETLER
#Türkiye
#izmir
#yangın
#orman yangını
#seferihisar
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.