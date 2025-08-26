İzmir Seferihisar yangın son dakika söndürüldü mü? Ormanlık alandan dumanlar yükseliyor

Bugün (26 Ağustos 2025 Salı) İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı olan Beyler Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

Saat 12.00 sıralarında başlayan yangından yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Vatandaşlar tarafından İzmir Seferihisar yangın son durumu merak ediliyor.

İZMİR SEFERİHİSAR YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Yetkililer tarafından açıklanan bilgilere göre alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 uçak, 11 helikopter ile havadan, 21 arazöz, 7 su ikmal ve 2 dozer ile karadan müdahaleler devam ediyor.

İtfaiye ekiplerinin de yangını söndürmek için çalışmalara destek verdiği öğrenildi.

İZMİR SEFERİHİSAR YANGIN NEDEN ÇIKTI?

İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Beyler Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda 26 Ağustos 2025 Salı günü çıkan yangının henüz nedeni belirlenemedi. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından yapılacak incelemelerle birlikte yangının çıkış sebebinin netlik kazanması bekleniyor. Konuyla ilgili yetkililer tarafından yeni bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.