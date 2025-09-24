Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, bitecek? MEB 2025-2026 eğitim öğretim takvimi

İlkokul, ortaokul ve liselerde 2025-2026 eğitim öğretim dönemi 8 Eylül 2025 tarihinde başladı. Okulların açılmasının ardından milyonlarca öğrenci eğitim görmeye başladı.

Öğrenciler tarafından 2025 Kasım ayında yapılacak ara tatilin ne zaman başlayacağı ve biteceği ise merak ediliyor.

KASIM ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takviminde yer alan bilgilere göre bu yıl 1. dönem ara tatili 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak.

5 günün ardından 14 Kasım 2025 Cuma günü ise ara tatil sona erecek. Öğrenciler 17 Kasım 2025 Pazartesi günü tekrardan eğitim görmeye devam edecekler.

KASIM ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

Kasım ara tatili hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 güne çıkıyor. 8-9 Kasım ve 15-16 Kasım tarihleri de hafta sonu olduğu için öğrenciler 9 gün boyunca aralıksız bir şekilde dinlenme fırsatı bulacak.

Ara tatilinin ardından yarıyıl tatili ise 19-30 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte 16 gün tatil yapacaklar. 2 Ocak 2026 tarihinde ise ikinci dönem başlayacak.