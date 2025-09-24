Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, bitecek? MEB 2025-2026 eğitim öğretim takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı. Takvimin belli olmasıyla birlikte ilkokul, ortaokul ve liselerde ilk ara tatilin ne zaman başlayacağı netleşti. Öğrenciler tarafından 2025 Kasım ara tatil ne zaman başlayacağı, biteceği merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, bitecek? MEB 2025-2026 eğitim öğretim takvimi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 15:28
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 15:28

İlkokul, ortaokul ve liselerde 2025-2026 dönemi 8 Eylül 2025 tarihinde başladı. Okulların açılmasının ardından milyonlarca öğrenci eğitim görmeye başladı.

Öğrenciler tarafından 2025 Kasım ayında yapılacak ara tatilin ne zaman başlayacağı ve biteceği ise merak ediliyor.

Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, bitecek? MEB 2025-2026 eğitim öğretim takvimi

KASIM ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BİTECEK?

tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takviminde yer alan bilgilere göre bu yıl 1. dönem ara tatili 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak.

5 günün ardından 14 Kasım 2025 Cuma günü ise ara tatil sona erecek. Öğrenciler 17 Kasım 2025 Pazartesi günü tekrardan eğitim görmeye devam edecekler.

Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, bitecek? MEB 2025-2026 eğitim öğretim takvimi

KASIM ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

Kasım ara tatili hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 güne çıkıyor. 8-9 Kasım ve 15-16 Kasım tarihleri de hafta sonu olduğu için öğrenciler 9 gün boyunca aralıksız bir şekilde dinlenme fırsatı bulacak.

Ara tatilinin ardından yarıyıl tatili ise 19-30 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte 16 gün tatil yapacaklar. 2 Ocak 2026 tarihinde ise ikinci dönem başlayacak.

ETİKETLER
#Eğitim
#milli eğitim bakanlığı
#okullar
#öğretim
#Kasım Ara Tatil
#2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.