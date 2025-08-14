Menü Kapat
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
29°
SON DAKİKA!
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Kerem Aktürkoğlu uçağı İstanbul'a ne zaman, saat kaçta gelecek? Canlı Uçak Takip kodu gündemde

Fenerbahçe uzun süredir üzerinde çalıştığı Kerem Aktürkoğlu transferinde son aşamaya geldi. Sarı-lacivertliler milli futbolcuyu kadrosuna katmak için İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor. Kerem Aktürkoğlu'nun uçağı ne zaman, saat kaçta İstanbul'a geleceği gündem oldu. Taraftarlar tarafından Kerem Aktürkoğlu canlı uçak takip kodu merak ediliyor.

çalışmalarına son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertliler forması giyen milli futbolcu 'nu kadroya katmaya çalışıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Benfica ve Kerem Aktürkoğlu ile transfer konusunda her konuda anlaşmaya vardı. Taraftarlar tarafından ise Kerem Aktürkoğlu'nun uçağı ne zaman, saat kaçta İstanbul'a geleceği merak ediliyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU UÇAĞI NE ZAMAN İSTANBUL'A GELECEK?

Kerem Aktürkoğlu'nun uçağının bu hafta İstanbul'a geleceği iddia ediliyor. Milli futbolcunun hafta sonu İstanbul'da olması bekleniyor. Kerem Aktürkoğlu, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.

Kerem Aktürkoğlu transferi için Fenerbahçe, Benfica'ya 22.5 milyon Euro bonservis bedeli ve 2.5 milyon Euro bonus ödeyecek.

KEREM AKTÜRKOĞLU UÇAĞI SAAT KAÇTA GELECEK?

Kerem Aktürkoğlu'nun uçağının henüz saat kaçta geleceği hakkında bir bilgi bulunmuyor. İlerleyen günlerde uçağın geliş saatinin açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüp tarafından resmi açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

KEREM AKTÜRKOĞLU CANLI UÇAK KODU

Kerem Aktürkoğlu'nun canlı uçak kodu henüz belli olmadı. Uçağın Portekiz'den kalkış gerçekleştirmesinin ardından canlı uçak takip kodu belli olacak. Kodun belli olmasıyla birlikte ise haberimizi güncelleyeceğiz.

