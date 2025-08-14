Kerem Aktürkoğlu uçağı İstanbul'a ne zaman, saat kaçta gelecek? Canlı Uçak Takip kodu gündemde

Fenerbahçe transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertliler Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu kadroya katmaya çalışıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Benfica ve Kerem Aktürkoğlu ile transfer konusunda her konuda anlaşmaya vardı. Taraftarlar tarafından ise Kerem Aktürkoğlu'nun uçağı ne zaman, saat kaçta İstanbul'a geleceği merak ediliyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU UÇAĞI NE ZAMAN İSTANBUL'A GELECEK?

Kerem Aktürkoğlu'nun uçağının bu hafta İstanbul'a geleceği iddia ediliyor. Milli futbolcunun hafta sonu İstanbul'da olması bekleniyor. Kerem Aktürkoğlu, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.

Kerem Aktürkoğlu transferi için Fenerbahçe, Benfica'ya 22.5 milyon Euro bonservis bedeli ve 2.5 milyon Euro bonus ödeyecek.

