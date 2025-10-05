Menü Kapat
Canlı Yayın
20°
 Hüseyin Bahcivan

Kod Adı Kırlangıç saat kaçta başlıyor? 57. bölümün fragmanı yayınlandı

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kod Adı Kırlangıç dizisinin yeni bölümü bugün yayınlanacak. Dizinin hayranları tarafından Kod Adı Kırlangıç saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. Ayrıca Kod Adı Kırlangıç'ın yeni sezon kadrosu da gündeme geldi.

05.10.2025
Ali Kayra Gürel, Elif Kurtaran, Göktuğ Yıldırım, Damla Nida Kurtaran, Musa Özgeç, Serkan Şenalp, Korhan Herduran, Ayhan Taş gibi isimlerin yer aldığı, yönetmen koltuğunda ise Onur Tan'ın oturduğu Kod Adı Kırlangıç dizisi yeni sezonuyla ekranlara geri döndü.

Popüler dizinin bugün yeni sezonunun 57. bölümü yayınlanacak. İzleyiciler tarafından Kod Adı Kırlangıç saat kaçta başlayacağı merak ediliyor.

KOD ADI KIRLANGIÇ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

TRT 1 tarafından açıklanan bilgilere göre Kod Adı Kırlangıç dizisinin yeni bölümleri her pazar saat 17.30'da yayınlanıyor. Dizinin 57. bölümü bugün saat 17.30'da TRT 1 ekranlarına gelecek.

KOD ADI KIRLANGIÇ KONUSU NE?

, macera ve türünde yer alan Kod Adı Kırlangıç dizisi bir grup teknoloji meraklısı genci konu alıyor.

Aynı mahallede yaşayan bu gençler kendi kurdukları gizli teknoloji üssünde insansız hava araçlarını tasarlamaya çalışıyorlar. Gençlerin önlerine çıkan engelleri aşarak hayallerini gerçekleştirmeye giden yolu dizide anlatılıyor.

KOD ADI KIRLANGIÇ DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Kod Adı Kırlangıç dizisinın oyuncu kadrosu ise şöyle:

  • Yiğit Efe - Ali Kayra Gürel
  • Zeynep - Elif Kurtaran
  • Tonguç - Göktuğ Yıldırım
  • Bilge - Ayşegül Kopartan
  • Bilgin - Ömer Erkan Özhan
  • Müge - Damla Nida Kurtaran
  • Şahin - Musa Özgeç
  • Selim - Serkan Şenalp
  • Sevgi - Gizem Arıkan
  • Aspar - Korhan Herduran
  • Kasap Hasret - Zeynek Kankonde
  • Girişimci Hüseyin - Eray Kaman
#dizi
#komedi
#trt1
#gizem
#Macera Turizmi
#Kod Adı Kırlangıç
#Yeni Bölümler
#Aktüel
