Tesla 7 Ekim'de 'gizemli bir ürün' duyuracak

Elektrikli araç devi Tesla, pazar günü X platformunda (eski adıyla Twitter) paylaştığı kısa bir video ile otomotiv dünyasında heyecan uyandırdı. Dokuz saniyelik klip, 7 Ekim Salı günü yapılacak bir tanıtımı işaret ederken, görüntülerde Tesla logosunun merkezinde yer aldığı bir nesne hızla dönüyor.

TESLA 7 EKİM'DE NE TANITACAK?

Klip kısa süresine rağmen otomobil meraklıları arasında büyük bir tartışma başlattı. Paylaşımın ardından sosyal medyada, şirketin hangi yeniliğe hazırlandığına dair çeşitli teoriler ortaya atıldı.

Bazı kullanıcılar, yeni ve daha uygun fiyatlı bir Model Y varyantı üzerinde dururken, bazıları uzun süredir beklenen yeni nesil Roadster modelinin tanıtılacağını savunuyor. Tesla'nın tamamen farklı bir alana girerek drone veya dikey kalkış-iniş yapabilen bir araç (eVTOL) duyuracağını iddia edenler de var.

Teknoloji içerikleriyle tanınan X kullanıcısı TechAu, "Tamam, o ses bambaşka bir boyut katmış… Seçenekler Roadster, yapay zeka hesaplama kümesi için soğutma fanı ya da Model Y jantı" ifadelerini kullanarak videodaki ses efektine dikkat çekti.

https://x.com/Tesla/status/1974732638863974735

TESLA ROADSTER DEFALARCA ERTELENDİ

Tesla CEO'su Elon Musk, ilk olarak 2017'de tanıtılan ancak defalarca ertelenen Roadster hakkında yaptığı önceki açıklamada, SpaceX teknolojisinin yardımıyla modelin 0-100 km hızlanmasını bir saniyeden daha kısa sürede tamamlayacağını söylemişti. Bir başka paylaşımda ise "Yeni Tesla Roadster uçabiliyor" demiş, ancak daha fazla detay vermemişti.

2024 yılının şubat ayında Musk, otomobilin "üretim tasarımının tamamlandığını" ve Tesla'nın "yıl sonunda tanıtımını yapmayı" planladığını, ancak "gelecek yıl sevkiyata geçmeyi hedeflediğini" belirterek 2025 yılına atıfta bulundu.

Öte yandan geçtiğimiz hafta Tesla'nın Teksas'taki Gigafactory tesisinde yenilenen Model Y'ye ait ilk tam görüntüler internette paylaşıldı. Model Y'nin yenilenmesinin amacı: üretim maliyetlerini düşürmek ve talebi artırarak markanın 25 bin ila 30 bin dolar fiyat aralığındaki rekabete daha güçlü şekilde girmesini sağlamak olarak değerlendiriliyor.

Diğer bir teori ise şirketin hava araçlarına yönelme ihtimali etrafında şekilleniyor. Elon Musk, geçtiğimiz yıl X üzerinden yaptığı paylaşımlarda savunma teknolojileri konusundaki görüşlerini dile getirmişti.

"Dronları hızlı bir şekilde büyük ölçekte üretmenin yolunu bulmazsak vasal bir devlet olmaya mahkumuz" ifadelerini kullanan Musk, 1 Temmuz'daki başka bir gönderisinde ise "Dronlar savaşı geleceği, insanlı uçaklar ise değil" yorumunu yapmıştı.