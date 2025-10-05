Menü Kapat
20°
Otomobil
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Uygun fiyatlı Tesla Model Y yolda görüntülendi

Tesla'nın yeni "Model Y Standard" versiyonu kamuflajsız şekilde kameralara yakalandı. Sade tasarımı ve düşük maliyetli donanımlarıyla dikkat çeken araç, markanın şimdiye kadarki en ulaşılabilir SUV modeli olabilir.

Uygun fiyatlı Tesla Model Y yolda görüntülendi
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
05.10.2025
11:57
|
GÜNCELLEME:
05.10.2025
11:57

Tesla, popüler ’su ’nin uygun fiyatlı versiyonunu test ederken görüntülendi. “Model Y Standard” adıyla anılan yeni versiyon, Giga Texas yakınlarında çekilen kamuflajsız fotoğraflarla ortaya çıktı. Görüntüler, aracın çok yakında tanıtılabileceğini gösteriyor.

DAHA SADE BİR DIŞ TASARIM

Casus çekimlerde Model Y Standard’ın mevcut versiyonlara göre daha basit bir görünüme sahip olduğu dikkat çekiyor. Ön yüzde farları birbirine bağlayan ışık şeridi kaldırılmış. Farlar da yeniden tasarlanmış; artık çift modül yerine tüm işlevleri tek bir modül üstleniyor. Ortaya çıkan sade yüz, Model Y’ye daha yalın ama zarif bir karakter kazandırmış.

Arka bölümde de benzer bir yaklaşım izlenmiş. Stop lambalarını birbirine bağlayan ışık şeridi artık aydınlatmalı değil. Ayrıca araçta aerodinamik jant kapaklarına sahip 18 inçlik “Aperture” jantlar bulunuyor. Bu jantlar, diğer modellerdeki 19 inçlik “Crossflow” tasarımına göre daha küçük ve yakıt ekonomisine katkı sağlayacak şekilde seçilmiş.

Uygun fiyatlı Tesla Model Y yolda görüntülendi

DONANIMDA SADELEŞME, FİYAT AVANTAJ

Sızan bilgilere göre uygun fiyatlı Model Y, panoramik cam tavandan vazgeçiyor. Yine de aracın tavanı estetik görünüm açısından siyah renkte bırakılmış. İç mekana dair fotoğraflar henüz paylaşılmasa da dışarıdaki sade çizginin içeride de devam etmesi bekleniyor. Direksiyonun manuel olarak ayarlanacağı, 15,4 inçlik merkezi dokunmatik ekranın ise korunacağı belirtiliyor.

Bazı donanımlar bu versiyonda yer almayacak. Kabin içi HEPA filtresi ve arka koltuklardaki dokunmatik ekranın kaldırıldığı söyleniyor. Ayrıca arka koltuk havalandırması otomatik yerine manuel hale getirilmiş. Bagajda ise yaklaşık 28 litrelik bir hacim kaybı göze çarpıyor.

Uygun fiyatlı Tesla Model Y yolda görüntülendi

FİYAT BEKLENTİSİ: 35 BİN DOLARIN ALTI OLABİLİR

, Model Y Standard için henüz resmi bir lansman tarihi açıklamadı. Ancak daha önceki raporlara göre aracın fiyatı 39.990 dolar civarında olabilir. Buna rağmen bazı kaynaklar, Tesla’nın agresif bir fiyat politikası izleyip bu rakamı 35 bin doların altına çekebileceğini öne sürüyor.

